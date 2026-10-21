El Paisita, El Dorado y La Caribeña: estos fueron los resultados del 21 de octubre

Las personas que participan diariamente en los juegos de azar están pendientes de los resultados de las diferentes loterías y chances para comprobar si sus números coinciden con los que salieron sorteados. Este miércoles 21 de octubre, El Paisita, El Dorado y La Caribeña realizaron sus respectivos sorteos, una nueva oportunidad para quienes siguen estas modalidades de juego en Colombia.

Cada uno de estos juegos cuenta con horarios establecidos y diferentes sorteos a lo largo del día. Por esta razón, es importante identificar cuál corresponde a la modalidad en la que se participó y verificar los números publicados para la fecha.

Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña

El Dorado Mañana

Premio mayor: 9316.

La Quinta: 9.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

¿Qué debe tener en cuenta al consultar los resultados?

La revisión de los números es un paso importante para quienes participan en estos sorteos. Para evitar confusiones, conviene comprobar la fecha, el nombre del juego y el horario, especialmente cuando una misma lotería o chance cuenta con más de un sorteo diario.

Asimismo, es importante conservar el comprobante de la apuesta, ya que permite verificar la información en caso de que exista una coincidencia con los números ganadores.