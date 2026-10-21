¿Le sonrió la suerte? Estos son los resultados ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 21 de octubre de 2026

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

Conozca el número y signo ganador de Super Astro Luna del martes 20 de octubre de 2026

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6817 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 8140.

Quinta balota: 9.

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6818 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Resultados de la Lotería del Huila y de la Cruz Roja Colombiana este martes, 20 de octubre de 2026

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 20 de octubre de 2026: 0146 – Quinta balota: 8.

– Quinta balota: Sorteo del 19 de octubre de 2026: 4232 – Quinta balota: 8.

– Quinta balota: Sorteo del 18 de octubre de 2026: 8836 – Quinta balota: 6.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 20 de octubre de 2026: 3306 – Quinta balota: 0.

– Quinta balota: Sorteo del 19 de octubre de 2026: 8633 – Quinta balota: 2.

– Quinta balota: Sorteo del 18 de octubre de 2026: 7703 – Quinta balota: 6.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este jueves, 22 de octubre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.