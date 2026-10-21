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¿Le sonrió la suerte? Estos son los resultados ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 21 de octubre de 2026

Los apostadores conocieron una sorpresiva cifra tras el nuevo sorteo.

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Redacción Loterías
21 de octubre de 2026 a las 10:19 a. m.
Los resultados de la Antioqueñita.
Los resultados de la Antioqueñita. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.
Conozca el número y signo ganador de Super Astro Luna del martes 20 de octubre de 2026

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6817 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 8140.
  • Quinta balota: 9.
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Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6818 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
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Lotería de la Cruz Roja y del Huila 9 de junio de 2026
Resultados de la Lotería del Huila y de la Cruz Roja Colombiana este martes, 20 de octubre de 2026

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 20 de octubre de 2026: 0146 – Quinta balota: 8.
  • Sorteo del 19 de octubre de 2026: 4232 – Quinta balota: 8.
  • Sorteo del 18 de octubre de 2026: 8836 – Quinta balota: 6.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 20 de octubre de 2026: 3306 – Quinta balota: 0.
  • Sorteo del 19 de octubre de 2026: 8633 – Quinta balota: 2.
  • Sorteo del 18 de octubre de 2026: 7703 – Quinta balota: 6.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este jueves, 22 de octubre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.