Resultados Lotería Chontico en el sorteo del domingo 8 de noviembre de 2026

Este domingo, 8 de noviembre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Chontico Millonario jugó en su edición de día y noche Foto: Getty Images

El sorteo del día de hoy dejó como número ganador el 9037, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 2.

Resultado de Chontico Día - 8 de noviembre

Premio mayor: 9037 - 2

Tres últimos: 037.

Dos últimos: 37.

Cifra completa: 9037.

La Quinta: 2.

Resultado de Chontico Noche - 8 de noviembre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente.

Dos últimos: pendiente.

Cifra completa: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el lunes, 9 de noviembre, en los horarios habituales.

¿Cómo se juega la lotería Chontico?

La dinámica de juego de esta lotería es muy sencilla. El apostador solo debe adquirir un billete que consta de una serie de cuatro cifras, las cuales pueden ser seleccionadas de manera personalizada o generadas aleatoriamente por la máquina expendedora.

Durante el sorteo se extraen cuatro balotas que contienen los números del 0 al 9, y el orden en el que salen es determinante para establecer las distintas categorías de premios.

Estos son los horarios de cada sorteo:

Chontico Día

Todos los días a la 1:00 p. m.

Chontico Noche

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.