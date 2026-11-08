Lotería Antioqueñita del domingo: revise el resultado y número ganador del 8 de noviembre

Este domingo 8 de noviembre se realizó un nuevo sorteo de la Lotería Antioqueñita, una de las alternativas de juego de azar que reúne diariamente a participantes interesados en probar su suerte.

Como ocurre habitualmente, esta lotería cuenta con dos ediciones durante la jornada: una en horas de la mañana y otra en la tarde. Por esta razón, los jugadores pueden tener más de una oportunidad para participar y consultar las cifras que resultan favorecidas en cada extracción.

Resultados de La Antioqueñita Día

Número ganador: 4415.

Quinta balota: 2.

Resultados de La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Quienes adquirieron su billete o realizaron una apuesta para esta edición pueden revisar sus comprobantes y comparar los números con el resultado anunciado. Es importante tener en cuenta que acertar la combinación o alguna de sus cifras depende de las condiciones y modalidades de premiación establecidas para el juego.

Para evitar confusiones, es recomendable comprobar la fecha y la modalidad del sorteo antes de revisar los resultados, ya que las combinaciones cambian en cada jornada.

Los resultados deben verificarse a través de los canales oficiales de la lotería y conservar los comprobantes de participación para cualquier reclamación relacionada con los premios.