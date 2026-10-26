Resultados ganadores del Sinuano Día y Noche para este lunes 26 de octubre

Este lunes 26 de octubre, los apostadores en Colombia siguen de cerca los resultados de El Sinuano Día y El Sinuano Noche, dos sorteos de chance que hacen parte de las opciones de juego disponibles en el país.

Ambas modalidades se realizan a diario en horarios diferentes: la primera corresponde a la jornada diurna, mientras que la segunda tiene lugar en la noche. Esta programación permite a los participantes verificar los resultados de cada sorteo y conocer las cifras ganadoras según el horario en el que realizaron su apuesta.

¿Ganó? Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del lunes 26 de octubre de 2026

Una vez finalizado cada sorteo, los números ganadores son divulgados mediante los canales oficiales y autorizados, donde los apostadores pueden comprobar si su jugada fue seleccionada como ganadora.

Números ganadores de El Sinuano del 26 de octubre

Día de Sinuano

Número ganador: 2503

La Quinta: 5

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Así debe reclamar un premio de la lotería

Para reclamar el premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad en cualquiera de los puntos de pago autorizados.

Asimismo, es fundamental respetar los plazos establecidos para cobrar el premio. Por ello, se recomienda conservar el comprobante hasta completar el proceso de reclamación y confirmar que el pago se haya efectuado.

Gracias a sus sorteos diarios, El Sinuano Día y El Sinuano Noche se han consolidado como dos de las modalidades de chance con mayor seguimiento en Colombia.

Al ofrecer un sorteo en la jornada diurna y otro en la nocturna, brindan a los apostadores dos oportunidades diarias para conocer los resultados y participar.