Como es tradición cada jueves, la Lotería del Quindío jugó el sorteo 3022 a las 10:30 de la noche. Este 29 de octubre, este importante sorteo volvió a girar las balotas para buscar un ganador de $2.000 millones, que es lo que se lleva el victorioso del premio mayor.

Esta lotería juega en total $9.600 millones, teniendo en cuenta los premios secos que también permite este juego.

Números y signo ganadores del Super Astro Luna del jueves 29 de octubre de 2026

Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del jueves 29 de octubre de 2026

Resultado de la Lotería del Quindío este 29 de octubre de 2026

Para este jueves, 29 de octubre de 2026, este fue el número ganador del premio mayor de la Lotería del Quindío:

Sorteo: 3022

3022 Premio mayor: $2.000 millones

$2.000 millones Número ganador: 2506

2506 Serie ganadora: 090

Estos fueron los 10 últimos resultados de esta lotería:

Sorteo 3021 (22 de octubre de 2026): 2398 - Serie 107

(22 de octubre de 2026): 2398 - Serie 107 Sorteo 3020 (15 de octubre de 2026): 5418 - Serie 182

(15 de octubre de 2026): 5418 - Serie 182 Sorteo 3019 (08 de octubre de 2026): 3452 - Serie 177

(08 de octubre de 2026): 3452 - Serie 177 Sorteo 3018 (01 de octubre de 2026): 1999 - Serie 046

(01 de octubre de 2026): 1999 - Serie 046 Sorteo 3017 (24 de septiembre de 2026): 9983 - Serie 010

(24 de septiembre de 2026): 9983 - Serie 010 Sorteo 3016 (17 de septiembre de 2026): 3853 - Serie 160

(17 de septiembre de 2026): 3853 - Serie 160 Sorteo 3015 (10 de septiembre de 2026): 9799 - Serie 164

(10 de septiembre de 2026): 9799 - Serie 164 Sorteo 3014 (03 de septiembre de 2026): 8498 - Serie 173

(03 de septiembre de 2026): 8498 - Serie 173 Sorteo 3013 (27 de agosto de 2026): 3079 - Serie 014

(27 de agosto de 2026): 3079 - Serie 014 Sorteo 3012 (20 de agosto de 2026): 3531 - Serie 106

a Lotería del Quindío realiza sus sorteos los jueves en horas de la noche. Los jugadores pueden comparar las cifras y la serie de sus billetes con los resultados oficiales para verificar si obtuvieron alguno de los premios.

Se recomienda conservar el billete y consultar los resultados oficiales para comprobar si coincide con alguna de las combinaciones premiadas.