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Lotería del Quindío de este jueves: ya se conoce el número que se lleva el premio mayor

Los jugadores ya pueden consultar las cifras y la serie de la jornada de este 8 de octubre.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

8 de octubre de 2026 a las 10:42 p. m.
Los jugadores ya pueden consultar las cifras y la serie de la jornada de este 8 de octubre.
Los jugadores ya pueden consultar las cifras y la serie de la jornada de este 8 de octubre. Foto: Getty Images / Lotería del Quindío

La Lotería del Quindío realizó este jueves, 8 de octubre, un nuevo sorteo, en el que los jugadores esperaron para conocer el número ganador del premio mayor.

Se conocieron los números ganadores del Chontico en sus dos sorteos de este 11 de julio.
Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 8 de octubre de 2026

Lotería del Quindío: resultado del sorteo 3019

El sorteo 3019 de la Lotería del Quindío estaba programado para este jueves, 8 de octubre de 2026, a las 10:30 de la noche. En esta jornada se conoció el número y la serie correspondientes al premio mayor.

  • Número ganador: 3452.
  • Serie: 177.
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Estos fueron los últimos resultados de la Lotería del Quindío

Antes del sorteo de este jueves, estos fueron los números ganadores de las jornadas anteriores:

  • Sorteo 3018 (1 de octubre de 2026): 1999 con la serie 046
  • Sorteo 3017 (24 de septiembre de 2026): 9983 con la serie 010
  • Sorteo 3016 (17 de septiembre de 2026): 3853 con la serie 160.

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos los jueves en horas de la noche. Los jugadores pueden comparar las cifras y la serie de sus billetes con los resultados oficiales para verificar si obtuvieron alguno de los premios.

Se recomienda conservar el billete y consultar los resultados oficiales para comprobar si coincide con alguna de las combinaciones premiadas.