Lotería del Quindío de este jueves: ya se conoce el número que se lleva el premio mayor

La Lotería del Quindío realizó este jueves, 8 de octubre, un nuevo sorteo, en el que los jugadores esperaron para conocer el número ganador del premio mayor.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 8 de octubre de 2026

Lotería del Quindío: resultado del sorteo 3019

El sorteo 3019 de la Lotería del Quindío estaba programado para este jueves, 8 de octubre de 2026, a las 10:30 de la noche. En esta jornada se conoció el número y la serie correspondientes al premio mayor.

Número ganador: 3452.

3452. Serie: 177.

Estos fueron los últimos resultados de la Lotería del Quindío

Antes del sorteo de este jueves, estos fueron los números ganadores de las jornadas anteriores:

Sorteo 3018 (1 de octubre de 2026): 1999 con la serie 046

1999 con la serie 046 Sorteo 3017 (24 de septiembre de 2026): 9983 con la serie 010

9983 con la serie 010 Sorteo 3016 (17 de septiembre de 2026): 3853 con la serie 160.

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos los jueves en horas de la noche. Los jugadores pueden comparar las cifras y la serie de sus billetes con los resultados oficiales para verificar si obtuvieron alguno de los premios.

Se recomienda conservar el billete y consultar los resultados oficiales para comprobar si coincide con alguna de las combinaciones premiadas.