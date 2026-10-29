Resultado del Baloto hoy: combinación ganadora del acumulado de este miércoles 28 de octubre de 2026

El sorteo 2728 del Baloto se llevó a cabo este miércoles 28 de octubre de 2026, con un acumulado de 17.600 millones en el juego tradicional y de 4.200 millones en Baloto Revancha. Los jugadores pueden consultar las combinaciones ganadoras para comprobar si sus tiquetes coinciden con los números sorteados.
Resultados del sorteo del Baloto del 28 de octubre de 2026
- Número ganador: 11 - 43 - 36 - 23 - 29
- Súper balota: 16
Resultados del sorteo de Baloto Revancha del 28 de octubre de 2026
- Número ganador: 37 - 17 - 30 - 33 - 34
- Súper balota: 12
Baloto realiza sus sorteos los lunes, miércoles y sábados. Los resultados oficiales se pueden consultar en el sitio web de Baloto.
¿Cuáles fueron los resultados de los últimos sorteos del Baloto?
Antes del sorteo de este miércoles, estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores del Baloto tradicional:
- Lunes 26 de octubre de 2026: 17, 25, 30, 33, 35. Súper balota: 07.
- Sábado 24 de octubre de 2026: 11, 13, 15, 29, 41. Súper balota: 08.
- Miércoles 21 de octubre de 2026: 04, 06, 28, 30, 38. Súper balota: 16.
En Baloto Revancha, los resultados anteriores fueron:
- Lunes 26 de octubre de 2026: 15, 17, 23, 28, 42. Súper balota: 09.
- Sábado 24 de octubre de 2026: 06, 16, 18, 22, 25. Súper balota: 10.
- Miércoles 21 de octubre de 2026: 01, 19, 21, 24, 35. Súper balota: 14.