Resultado del Baloto hoy: combinación ganadora del acumulado de este miércoles 28 de octubre de 2026

El sorteo 2728 del Baloto se llevó a cabo este miércoles 28 de octubre de 2026, con un acumulado de 17.600 millones en el juego tradicional y de 4.200 millones en Baloto Revancha. Los jugadores pueden consultar las combinaciones ganadoras para comprobar si sus tiquetes coinciden con los números sorteados.

¿Fue ganador del premio? Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 28 de octubre de 2026

Resultados del sorteo del Baloto del 28 de octubre de 2026

Número ganador: 11 - 43 - 36 - 23 - 29

11 - 43 - 36 - 23 - 29 Súper balota: 16

Resultados del sorteo de Baloto Revancha del 28 de octubre de 2026

Número ganador: 37 - 17 - 30 - 33 - 34

37 - 17 - 30 - 33 - 34 Súper balota: 12

Baloto realiza sus sorteos los lunes, miércoles y sábados. Los resultados oficiales se pueden consultar en el sitio web de Baloto.

Este miércoles se realizó el sorteo 2728, con acumulados millonarios en Baloto y Revancha. Foto: Getty Images / Baloto

¿Cuáles fueron los resultados de los últimos sorteos del Baloto?

Antes del sorteo de este miércoles, estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores del Baloto tradicional:

Lunes 26 de octubre de 2026: 17, 25, 30, 33, 35. Súper balota: 07.

17, 25, 30, 33, 35. Súper balota: 07. Sábado 24 de octubre de 2026: 11, 13, 15, 29, 41. Súper balota: 08.

11, 13, 15, 29, 41. Súper balota: 08. Miércoles 21 de octubre de 2026: 04, 06, 28, 30, 38. Súper balota: 16.

En Baloto Revancha, los resultados anteriores fueron:

Lunes 26 de octubre de 2026: 15, 17, 23, 28, 42. Súper balota: 09.

15, 17, 23, 28, 42. Súper balota: 09. Sábado 24 de octubre de 2026: 06, 16, 18, 22, 25. Súper balota: 10.

06, 16, 18, 22, 25. Súper balota: 10. Miércoles 21 de octubre de 2026: 01, 19, 21, 24, 35. Súper balota: 14.