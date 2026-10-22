Baloto hoy, miércoles 21 de octubre: números ganadores del sorteo y resultado de la Revancha

Este miércoles 21 de octubre de 2026 se jugó el sorteo número 2725 del Baloto en Colombia. El acumulado de la modalidad tradicional llegó a 16.400 millones, mientras que el de Baloto Revancha alcanzó los 3.600 millones.
Resultados del sorteo del Baloto del 21 de octubre de 2026
El sorteo número 2725 del Baloto se jugó este miércoles. Estos fueron los resultados:
- Número ganador: 04,06,28,30,38
- Súper balota: 16
Resultados del Baloto Revancha del 21 de octubre de 2026
Baloto Revancha también tuvo su sorteo este miércoles 21 de octubre, con un acumulado de 3.600 millones.
Estos fueron los resultados de esta modalidad:
- Número ganador: 01,19,21,24,35
- Súper balota: 14
¿Cuáles fueron los números de los últimos tres sorteos del Baloto y la Revancha?
Antes del sorteo de este miércoles 21 de octubre de 2026, estos fueron los números ganadores de las tres jornadas anteriores del Baloto y Baloto Revancha. Los resultados permiten consultar las combinaciones que salieron en cada fecha, aunque no sirven para predecir los números de próximos sorteos.
Últimos tres resultados del Baloto tradicional
- Lunes 19 de octubre de 2026: 06 - 19 - 20 - 25 - 28. Súper balota: 04.
- Sábado 17 de octubre de 2026: 06 - 09 - 12 - 26 - 29. Súper balota: 09.
- Miércoles 14 de octubre de 2026: 05 - 06 - 07 - 19 - 40. Súper balota: 03.
Últimos tres resultados de Baloto Revancha
- Lunes 19 de octubre de 2026: 02 - 03 - 14 - 38 - 40. Súper balota: 13.
- Sábado 17 de octubre de 2026: 13 - 31 - 32 - 35 - 40. Súper balota: 08.
- Miércoles 14 de octubre de 2026: 21 - 23 - 28 - 30 - 34. Súper balota: 03.