La Antioqueñita de este domingo 15 de noviembre: estos fueron los números ganadores

Este domingo 15 de noviembre se realizaron los sorteos de La Antioqueñita, uno de los juegos de chance que cuenta con dos modalidades: Antioqueñita 1 y Antioqueñita 2. Los resultados permiten a los participantes comprobar si acertaron las cifras seleccionadas para esta jornada.

Resultado Lotería Antioqueñita del viernes, 13 de noviembre de 2026

El sorteo cuenta con cuatro cifras principales y, en las modalidades que incluyen esta opción, una quinta balota que también hace parte del resultado.

Resultado de La Antioqueñita 1 de este domingo 15 de noviembre

El resultado del sorteo de La Antioqueñita 1 de este domingo 15 de noviembre fue el número 8450, con la quinta cifra 0.

Los participantes pueden comparar este resultado con el número que eligieron para comprobar si acertaron en el sorteo.

Resultado de La Antioqueñita 2 de este domingo 15 de noviembre

Por su parte, el resultado de La Antioqueñita 2 de este domingo 15 de noviembre fue el número XXXX, con la quinta cifra XX. (Sorteo por jugar)

Esta modalidad también permite a los jugadores revisar las cifras obtenidas durante la jornada y verificar sus apuestas.

Últimos resultados de La Antioqueñita 1

Antes del sorteo de este domingo, estos fueron los tres resultados más recientes de La Antioqueñita 1:

Sábado 14 de noviembre: Número 4718 | Quinta: 8

Número | Quinta: Viernes 13 de noviembre: Número 4421 | Quinta: 5

Número | Quinta: Jueves 12 de noviembre: Número 3102 | Quinta: 8

Últimos resultados de La Antioqueñita 2

En el caso de La Antioqueñita 2, estos fueron los últimos tres resultados registrados antes de la jornada de este domingo:

Sábado 14 de noviembre: Número 6615 | Quinta: 8

Número | Quinta: Viernes 13 de noviembre: Número 4231 | Quinta: 5

Número | Quinta: Jueves 12 de noviembre: Número 3826 | Quinta: 8

¿Cómo se juega La Antioqueñita?

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. En versiones recientes se incorporó una quinta balota, que amplió las posibilidades del juego y añadió otro elemento al momento de conocer los resultados.

Los participantes deben revisar las condiciones de cada modalidad para identificar cómo se contabilizan las cifras y qué requisitos deben cumplir para obtener un premio.