Lotería del Huila y la Cruz Roja Colombiana: resultados de este martes 29 de septiembre de 2026

Este martes, 29 de septiembre de 2026, se jugó el último sorteo de este mes en la Lotería del Huila y la Cruz Roja Colombiana.
Por su parte, el sorteo del Huila celebra su edición 4775, mientras que la Lotería de la Cruz Roja Colombiana su sorteo 3173. Estos sorteos le dieron la suerte a los jugadores que les permitirá hacerse millonarios con este juego.
Lotería del Huila
Para este martes, 15 de septiembre de 2026, la Lotería del Huila jugó su sorteo 4775, colocando a disposición un premio mayor correspondiente a $2.000 millones.
- Número ganador: 9090
- Serie: 056
Resultados pasados en esta lotería:
- Martes 22 de septiembre de 2026: Número 1547 de la serie 082.
- Martes 15 de septiembre de 2026: Número 4614 de la serie 063.
- Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
- Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
- Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.
- Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
- Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.
- Martes, 28 de julio de 2026: Número 7128, Serie 080.
- Martes, 14 de julio de 2026: Número 5872, Serie 113.
- Martes, 7 de julio de 2026: Número 0142, Serie 065.
- Martes, 30 de junio de 2026: Número: 8868, Serie 003
- Martes, 23 de junio de 2026: Número 2265, Serie 027.
- Martes, 16 de junio de 2026: Número 4259, Serie 109
Lotería de la Cruz Roja
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana tuvo este martes su sorteo 3173, en donde se sortearon $7.000 millones, que podrían ser reclamados por un jugador cuyo boleto coincida en su totalidad con el siguiente número ganador:
- Número ganador: 5698
- Serie: 055
A continuación, los resultados ganadores del sorteo en ediciones pasadas:
- Martes 22 de septiembre de 2026: Número 3981 de la serie 219.
- Martes 15 de septiembre de 2026: Número 0016 de la serie 173.
- Martes, 8 de septiembre de 2026: Número 0044 de la serie 214.
- Martes, 1 de septiembre de 2026: Número 7132 de la serie 250.
- Martes, 25 de agosto de 2026: Número 4939 de la serie 112.
- Martes, 18 de agosto de 2026: Número 5795 de la serie 104.
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
- Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.
- Martes, 28 de julio de 2026: Número 5382 de la serie 115.
- Martes, 21 de julio de 2026: Número 8403 de la serie 141.
- Martes, 14 de julio de 2026: Número 3464 de la serie 177.
- Martes, 7 de julio de 2026: Número 5049 de la serie 129.
- Martes, 30 de junio de 2026: Número 9289, Serie 290
- Martes, 23 de junio de 2026: Número 1608, Serie 143.
- Martes, 16 de junio de 2026: Número 5503, Serie 066.