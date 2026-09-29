Lotería del Huila y la Cruz Roja Colombiana: resultados de este martes 29 de septiembre de 2026

Este martes, 29 de septiembre de 2026, se jugó el último sorteo de este mes en la Lotería del Huila y la Cruz Roja Colombiana.

Por su parte, el sorteo del Huila celebra su edición 4775, mientras que la Lotería de la Cruz Roja Colombiana su sorteo 3173. Estos sorteos le dieron la suerte a los jugadores que les permitirá hacerse millonarios con este juego.

Súper Astro Sol hoy, martes 29 de septiembre: número ganador del sorteo 5542

El Sinuano del martes 29 de septiembre: resultados oficiales de los sorteos Día y Noche

Lotería del Huila

Para este martes, 15 de septiembre de 2026, la Lotería del Huila jugó su sorteo 4775, colocando a disposición un premio mayor correspondiente a $2.000 millones.

Número ganador: 9090

9090 Serie: 056

Resultados pasados en esta lotería:

Martes 22 de septiembre de 2026: Número 1547 de la serie 082.

Número 1547 de la serie 082. Martes 15 de septiembre de 2026: Número 4614 de la serie 063.

Número 4614 de la serie 063. Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.

Número 2876 de la serie 129. Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.

Número 2876 de la serie 129. Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.

Número 7401 de la serie 168. Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.

Número 2008 de la serie 149. Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.

Número 6751 de la serie 071. Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.

Número 6142 de la serie 087. Martes, 28 de julio de 2026: Número 7128, Serie 080.

Número 7128, Serie 080. Martes, 14 de julio de 2026: Número 5872, Serie 113.

Número 5872, Serie 113. Martes, 7 de julio de 2026: Número 0142, Serie 065.

Número 0142, Serie 065. Martes, 30 de junio de 2026: Número: 8868, Serie 003

Número: 8868, Serie 003 Martes, 23 de junio de 2026: Número 2265, Serie 027.

Número 2265, Serie 027. Martes, 16 de junio de 2026: Número 4259, Serie 109

Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana tuvo este martes su sorteo 3173, en donde se sortearon $7.000 millones, que podrían ser reclamados por un jugador cuyo boleto coincida en su totalidad con el siguiente número ganador:

Número ganador: 5698

5698 Serie: 055

A continuación, los resultados ganadores del sorteo en ediciones pasadas: