El Sinuano del martes 29 de septiembre: resultados oficiales de los sorteos Día y Noche

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este martes 29 de septiembre a los resultados de El Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de los sorteos más populares del país por sus premios y frecuencia diaria.

Como es habitual, El Sinuano realiza dos sorteos cada día, uno en la jornada diurna y otro en la noche, permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si su número fue el ganador.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del martes 29 de septiembre de 2026

Resultados de El Sinuano del 29 de septiembre

El Sinuano Día

Número ganador: 6041.

La Quinta: 0.

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su billete o comprobante de apuesta coincida exactamente con el número y la serie sorteados, cuando corresponda. El pago del premio dependerá del monto ganado y deberá reclamarse en los puntos autorizados, presentando el documento de identidad y el comprobante original en buen estado.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen resultados: estos fueron los números del martes 29 de septiembre

Además, es recomendable revisar los tiempos establecidos para reclamar el premio y conservar el tiquete hasta completar el proceso de pago.

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios, una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche. Los resultados oficiales son publicados poco después de cada sorteo a través de los canales autorizados.