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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del martes 29 de septiembre de 2026

Estas son las combinaciones numéricas ganadoras en el sorteo de hoy.

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Redacción Loterías
29 de septiembre de 2026 a las 1:24 p. m.
Resultados de los últimos sorteos Chontico Día y Noche.
Resultados de los últimos sorteos Chontico Día y Noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este martes, 29 de septiembre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.
El número completo y La Quinta marcaron la suerte de Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

El sorteo 8568 dejó como número ganador el 5353, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 3.

Resultado de Chontico Día - 29 de septiembre

Premio mayor: 5353 - 3.

  • Tres últimos: 353.
  • Dos últimos: 53.
  • Cifra completa: 5353.
  • La Quinta: 3.
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Resultado de Chontico Noche - 29 de septiembre

Premio mayor: pendiente.

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
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El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el miércoles, 30 de septiembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 28 de septiembre de 2026: 1419. La Quinta: 9.
  • 27 de septiembre de 2026: 3254. La Quinta: 6.
  • 26 de septiembre de 2026: 4875. La Quinta: 5.

Chontico Noche

  • 28 de septiembre de 2026: 7368. La Quinta: 8.
  • 27 de septiembre de 2026: 7382. La Quinta: 2.
  • 26 de septiembre de 2026: 1593. La Quinta: 0.