El premio mayor ya tiene número: resultado de la Lotería del Cauca del sábado 26 de septiembre de 2026

La Lotería del Cauca realizó este sábado 26 de septiembre un nuevo sorteo, en el que miles de jugadores estuvieron atentos a conocer el número favorecido con el premio mayor y los demás resultados de la jornada.

Como ocurre cada semana, el sorteo reunió a participantes de diferentes regiones del país que esperan acertar la combinación ganadora para llevarse uno de los premios que entrega este tradicional juego de azar.

Resultado del premio mayor

En el sorteo de este sábado, el premio mayor quedó en manos del número:

Número: 7567.

Serie: 058.

¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores deben verificar que el billete o la fracción se encuentre en buen estado y revisar cuidadosamente que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales publicados por la Lotería del Cauca.

El proceso para reclamar el premio puede variar según el monto obtenido. En premios menores, generalmente es posible realizar el cobro en puntos autorizados, mientras que las sumas más altas suelen requerir el trámite directamente ante la entidad organizadora, junto con la presentación del documento de identidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Se recomienda consultar siempre los canales oficiales para confirmar los resultados definitivos y conocer el procedimiento correspondiente en caso de resultar ganador.