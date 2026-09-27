Resultados de Baloto y Revancha del 26 de septiembre: estos son los números ganadores

Baloto volvió a jugar este sábado 26 de septiembre de 2026 con un acumulado de más de 60.000 millones.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 23 de septiembre de 2026

Resultado del Baloto de este sábado 26 de septiembre

El Baloto se juega únicamente los lunes, miércoles y sábados. Este sábado se realizó un nuevo sorteo que tenía un acumulado de 60.000 millones.

El número ganador del sorteo fue:

Número ganador: 11 - 15 - 16 - 20 - 36

11 - 15 - 16 - 20 - 36 Súper balota: 12

Resultado del Baloto Revancha del 26 de septiembre de 2026

Por su parte, Baloto Revancha llegó a un acumulado de 2.800 millones.

Número ganador: 12 - 13 - 21 - 40 - 42

12 - 13 - 21 - 40 - 42 Súper balota: 08

Los resultados permiten conocer si alguno de los tiquetes adquiridos para este sorteo coincide con las combinaciones ganadoras.

Estos fueron los últimos resultados de Baloto

Antes del sorteo de este miércoles, estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores de Baloto, incluyendo la Súper balota:

21 de septiembre de 2026: 04 - 15 - 17 - 22 - 23 - 10

04 - 15 - 17 - 22 - 23 - 10 19 de septiembre de 2026: 11 - 13 - 17 - 19 - 39 - 04

11 - 13 - 17 - 19 - 39 - 04 16 de septiembre de 2026: 04 - 17 - 18 - 20 - 26 - 05

En el caso de Baloto Revancha, los últimos tres resultados habían sido: