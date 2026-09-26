Resultados de La Caribeña, El Dorado y El Paisita: así quedaron este sábado 26 de septiembre

La Caribeña, El Dorado y El Paisita son tres de los juegos regionales más importantes de Colombia. Este sábado, 26 de septiembre, jugaron en sus horarios correspondientes y arrojaron los siguientes números ganadores:
Resultados de las loterías hoy, sábado 26 de septiembre
La Caribeña Día
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 1848
- La Quinta: 1
El Dorado Tarde
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
El Paisita 1
- Premio mayor: 9391
- La Quinta: 6
El Paisita 2
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
¿Qué hacer para reclamar el premio?
Quienes resulten ganadores deben verificar que su tiquete se encuentre en buen estado y consultar las condiciones establecidas por el operador del sorteo correspondiente. El pago dependerá del monto obtenido y, en algunos casos, será necesario presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para hacer efectivo el premio.
La Caribeña, El Dorado y El Paisita se han consolidado como algunos de los sorteos diarios más populares del país gracias a sus horarios distribuidos entre la mañana, la tarde y la noche, lo que permite que los apostadores tengan varias oportunidades de participar a lo largo del día.