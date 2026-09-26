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Resultados de La Caribeña, El Dorado y El Paisita: así quedaron este sábado 26 de septiembre

Estos son tres de los juegos más importantes entre los apostadores colombianos.

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Redacción Loterías
26 de septiembre de 2026 a las 1:07 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 25 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 25 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La Caribeña, El Dorado y El Paisita son tres de los juegos regionales más importantes de Colombia. Este sábado, 26 de septiembre, jugaron en sus horarios correspondientes y arrojaron los siguientes números ganadores:

La expectativa crece entre los jugadores por los resultados de las loterías de este viernes.
Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda del viernes 25 de septiembre de 2026

Resultados de las loterías hoy, sábado 26 de septiembre

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1848
  • La Quinta: 1

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
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El Paisita 1

  • Premio mayor: 9391
  • La Quinta: 6

El Paisita 2

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
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¿Qué hacer para reclamar el premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su tiquete se encuentre en buen estado y consultar las condiciones establecidas por el operador del sorteo correspondiente. El pago dependerá del monto obtenido y, en algunos casos, será necesario presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para hacer efectivo el premio.

La Caribeña, El Dorado y El Paisita se han consolidado como algunos de los sorteos diarios más populares del país gracias a sus horarios distribuidos entre la mañana, la tarde y la noche, lo que permite que los apostadores tengan varias oportunidades de participar a lo largo del día.