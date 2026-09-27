Resultados Lotería de Boyacá del sábado 26 de septiembre de 2026: número ganador y premio mayor

Este sábado 26 de septiembre se llevó a cabo el sorteo número 4643 de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar tradicionales del país y que semanalmente entrega millonarios premios a sus apostadores.

Consulte los resultados de El Sinuano Día y Noche: números ganadores de hoy, sábado 26 de septiembre

La atención estuvo puesta principalmente en el premio mayor, que actualmente asciende a $15.000 millones, aunque el plan también contempla diferentes premios secos que amplían las posibilidades de resultar favorecido.

Número ganador de la Lotería de Boyacá del 26 de septiembre

El resultado del premio mayor correspondiente al sorteo 4643 es:

Número ganador: 9882

Serie: 270

Premio mayor: $15.000 millones

Los jugadores deben verificar tanto el número como la serie de su billete para establecer si obtuvieron el premio principal o alguna de las aproximaciones contempladas dentro del juego.

Premios secos de la Lotería de Boyacá

Además de los $15.000 millones del premio mayor, el sorteo cuenta con diferentes categorías de premios secos.

Entre ellos se encuentran el Premio Fortuna de $1.000 millones, el Premio Alegría de $400 millones, el Premio Ilusión de $300 millones y el Premio Esperanza de $100 millones. También se entregan cuatro premios Berraquera de $50 millones, 15 premios Optimismo de $20 millones y 36 premios Valentía de $10 millones.

Los números favorecidos en estas categorías serán publicados en los canales oficiales de la Lotería de Boyacá.

Número y signo ganador de Super Astro Sol de este sábado 26 de septiembre

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

De acuerdo con el calendario oficial de la Lotería de Boyacá, el sorteo 4643 está programado para las 10:30 de la noche de este sábado 26 de septiembre.

En el sorteo inmediatamente anterior, realizado el sábado 19 de septiembre, el premio mayor quedó en manos del número 8004 de la serie 240. En esa oportunidad también se entregaron los diferentes premios secos previstos dentro del plan de premios.

Quienes resulten ganadores deben conservar el billete o fracción original y seguir el procedimiento establecido por la Lotería de Boyacá para reclamar el dinero, cuyos requisitos varían dependiendo del valor obtenido.