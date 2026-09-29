El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen resultados: estos fueron los números del martes 29 de septiembre

Los resultados de los principales sorteos de la jornada ya fueron definidos. Este martes 29 de septiembre, miles de jugadores estuvieron atentos a los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, loterías y sorteos que cuentan con diferentes horarios durante el día.

Como ocurre habitualmente, los participantes consultan los resultados una vez se realizan los sorteos para comprobar si sus números coinciden con las combinaciones ganadoras. En algunos casos, los resultados pueden incluir diferentes modalidades o sorteos realizados en distintos momentos de la jornada.

Resultados de los sorteos de este martes

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1431.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

¿Cuándo se conocen los resultados?

Los horarios habituales de estos sorteos permiten a los jugadores consultar los resultados a lo largo del día. El Dorado Mañana se realiza alrededor de las 11:00 a. m. y El Dorado Tarde, a las 3:30 p. m. En el caso de El Paisita, los sorteos se realizan aproximadamente a la 1:00 p. m. y 6:30 p. m., mientras que La Caribeña tiene sus resultados cerca de las 2:30 p. m. y 10:30 p. m.

Una vez realizados los sorteos, los participantes pueden comparar las cifras con sus apuestas y verificar si obtuvieron alguno de los premios establecidos.