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Baloto superó los 60.000 millones: número ganador del millonario acumulado de este lunes 28 de septiembre

La jornada de este lunes tuvo uno de los acumulados más altos del Baloto.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

29 de septiembre de 2026 a las 6:06 a. m.
Los números del sorteo de este lunes ya fueron definidos y pueden ser consultados.
Los números del sorteo de este lunes ya fueron definidos y pueden ser consultados. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto realizó este lunes 28 de septiembre de 2026 el sorteo número 2715, con un acumulado de 60.800 millones de pesos en juego.

El resultado del sorteo de este martes ya fue revelado tras la jornada del Super Astro Sol.
Super Astro Sol: estos son los números ganadores del lunes 28 de septiembre

Resultados del Baloto de este lunes 28 de septiembre

El sorteo tradicional del Baloto llegó a un acumulado de 60.800 millones para esta jornada.

Estos fueron los resultados del sorteo:

  • Número ganador: 12-13-15-25-29
  • Súper Balota: 10

El Baloto realiza sus sorteos los lunes, miércoles y sábados, por lo que el próximo sorteo se llevará a cabo en una de esas jornadas.

Resultados del Baloto Revancha

En el caso de Baloto Revancha, el acumulado para este lunes 28 de septiembre llegó a 3.200 millones.

Estos fueron los resultados de esta modalidad:

  • Número ganador: 16-19-24-26-28
  • Súper Balota: 02

Baloto Revancha cuenta con una combinación diferente a la del sorteo tradicional, por lo que los jugadores deben revisar el resultado correspondiente a cada modalidad.

Estos fueron los últimos sorteos del Baloto

Antes del sorteo de este lunes, estas fueron las combinaciones registradas en las tres jornadas anteriores del Baloto, incluida la Súper Balota:

El sorteo de Baloto de este miércoles dejó una nueva combinación ganadora.
Miles de jugadores esperaban conocer los números del Baloto de este lunes. Foto: Getty Images / Baloto
  • 26 de septiembre de 2026: 11 - 15 - 16 - 20 - 36 - 12
  • 23 de septiembre de 2026: 04 - 09 - 14 - 15 - 16 - 12
  • 21 de septiembre de 2026: 04 - 15 - 17 - 22 - 23 - 10

En estos resultados, el último número de cada combinación corresponde a la Súper Balota.

Últimos resultados de Baloto Revancha

Estas fueron las combinaciones de Baloto Revancha de los tres sorteos anteriores:

  • 26 de septiembre de 2026: 12 - 13 - 21 - 40 - 42 - 08
  • 23 de septiembre de 2026: 01 - 06 - 21 - 22 - 42 - 16
  • 21 de septiembre de 2026: 05 - 32 - 33 - 36 - 40 - 04

Al igual que en el sorteo tradicional, el último número corresponde a la Súper Balota.