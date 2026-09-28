Loterías

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 28 de septiembre de 2026

Acá puede ver si ganó el premio mayor de los sorteos de la 1:00 p. m. y las 7:00 p. m.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
28 de septiembre de 2026 a las 1:34 p. m.
Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este lunes.
Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este lunes. Foto: Getty Images / Chontico

Este lunes, 28 de septiembre de 2026, ya se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Chontico, en su edición Día.

Resultado de Chontico Día - 28 de septiembre

Premio mayor: 1419-9.

  • Tres últimos: 419.
  • Dos últimos: 19.
  • Cifra completa: 1419.
  • Último número: 9.
YouTube video y6pLVUhkA10 thumbnail

Resultado de Chontico Noche - 28 de septiembre

Premio mayor: Pendiente.

  • Tres últimos: Pendiente.
  • Dos últimos: Pendiente.
  • Cifra completa: Pendiente.
  • Último número: Pendiente.
YouTube video OD0n0hWz0NI thumbnail

El plan de premios de la Lotería del Chontico

  • Premio mayor: si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.
  • Premio menor: si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de $ 400 pesos por cada peso apostado.
  • También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.