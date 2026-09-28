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Loterías del 28 de septiembre: ya se conocen los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

El chance continúa siendo una de las modalidades de juego más seguidas en Colombia.

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Redacción Loterías
28 de septiembre de 2026 a las 11:33 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado del 28 de septiembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado del 28 de septiembre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este lunes 28 de septiembre se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de las principales loterías y chances en Colombia, en la que miles de jugadores estuvieron pendientes de los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos más populares del país.

Como es habitual, estos sorteos generan gran expectativa entre los apostadores, quienes cada día esperan conocer si la suerte estuvo de su lado con los números jugados en las distintas modalidades de chance.

Resultados de los sorteos del lunes 28 de septiembre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 2275.
  • La Quinta: 5.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El chance continúa siendo una de las modalidades de juego más seguidas en Colombia, especialmente en regiones donde la tradición de apostar hace parte de la vida cotidiana.

Aunque no todos los participantes resultan ganadores, la emoción de cada jornada se mantiene intacta, ya que cada nuevo sorteo representa una nueva oportunidad para acertar los números.