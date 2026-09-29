Súper Astro Sol hoy, martes 29 de septiembre: número ganador del sorteo 5542

El Súper Astro Sol tiene este martes 29 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente al número 5542, que se realiza a las 4:00 p. m.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del lunes 28 de septiembre

Resultado del Súper Astro Sol de hoy

El sorteo del Súper Astro Sol de este martes se realizó a las 4:00 p. m., horario habitual de este juego de suerte y azar, que se lleva a cabo de lunes a sábado.

El resultado de la jornada fue:

Número ganador: 8148

8148 Signo: Virgo

Virgo Sorteo: 5542

Los resultados deben ser verificados por los jugadores a través de los canales oficiales correspondientes antes de realizar cualquier reclamación.

Estos fueron los últimos resultados

Antes del sorteo de este martes, estos fueron los resultados más recientes del Súper Astro Sol:

Lunes 28 de septiembre de 2026: 9009, signo Tauro. Sorteo 5541.

9009, signo Tauro. Sorteo 5541. Sábado 26 de septiembre de 2026: 6987, signo Sagitario.

6987, signo Sagitario. Viernes 25 de septiembre de 2026: 2510, signo Sagitario.

De esta manera, el resultado del sorteo 5542 se suma a los números registrados durante los últimos días de este juego.