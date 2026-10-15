El Paisita, El Dorado y La Caribeña: consulte los números ganadores de este jueves 15 de octubre

Los sorteos de chance hacen parte de la rutina de miles de colombianos que esperan conocer si los números elegidos coinciden con alguna de las combinaciones premiadas. Este jueves 15 de octubre, la atención se centra en los resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña.
A lo largo de la jornada, los participantes podrán verificar las cifras ganadoras de cada sorteo y compararlas con sus apuestas. Para evitar confusiones, es importante revisar tanto el nombre del juego como la modalidad y la fecha correspondientes.
Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de hoy
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 7709.
- La Quinta: 0.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
¿Cómo consultar los resultados de los sorteos?
Para revisar los resultados, es necesario identificar el número de cuatro cifras correspondiente a cada modalidad y, cuando aplique, la cifra adicional. También conviene comprobar que el resultado corresponda al jueves 15 de octubre y no a una jornada anterior.
Los horarios y las modalidades varían según el juego. Por eso, consultar la información actualizada permite evitar errores al momento de verificar una apuesta.