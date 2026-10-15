El Paisita, El Dorado y La Caribeña: consulte los números ganadores de este jueves 15 de octubre

Los sorteos de chance hacen parte de la rutina de miles de colombianos que esperan conocer si los números elegidos coinciden con alguna de las combinaciones premiadas. Este jueves 15 de octubre, la atención se centra en los resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña.

A lo largo de la jornada, los participantes podrán verificar las cifras ganadoras de cada sorteo y compararlas con sus apuestas. Para evitar confusiones, es importante revisar tanto el nombre del juego como la modalidad y la fecha correspondientes.

Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de hoy

El Dorado Mañana

Premio mayor: 7709.

La Quinta: 0.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

¿Cómo consultar los resultados de los sorteos?

Para revisar los resultados, es necesario identificar el número de cuatro cifras correspondiente a cada modalidad y, cuando aplique, la cifra adicional. También conviene comprobar que el resultado corresponda al jueves 15 de octubre y no a una jornada anterior.

Los horarios y las modalidades varían según el juego. Por eso, consultar la información actualizada permite evitar errores al momento de verificar una apuesta.