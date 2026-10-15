Loterías

El Paisita, El Dorado y La Caribeña: consulte los números ganadores de este jueves 15 de octubre

Para revisar los resultados, es necesario identificar el número de cuatro cifras correspondiente a cada modalidad.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
15 de octubre de 2026 a las 12:12 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 15 de octubre
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 15 de octubre Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los sorteos de chance hacen parte de la rutina de miles de colombianos que esperan conocer si los números elegidos coinciden con alguna de las combinaciones premiadas. Este jueves 15 de octubre, la atención se centra en los resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña.

A lo largo de la jornada, los participantes podrán verificar las cifras ganadoras de cada sorteo y compararlas con sus apuestas. Para evitar confusiones, es importante revisar tanto el nombre del juego como la modalidad y la fecha correspondientes.

Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de hoy

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7709.
  • La Quinta: 0.
YouTube video a529pLap4A4 thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

¿Cómo consultar los resultados de los sorteos?

Para revisar los resultados, es necesario identificar el número de cuatro cifras correspondiente a cada modalidad y, cuando aplique, la cifra adicional. También conviene comprobar que el resultado corresponda al jueves 15 de octubre y no a una jornada anterior.

Los horarios y las modalidades varían según el juego. Por eso, consultar la información actualizada permite evitar errores al momento de verificar una apuesta.