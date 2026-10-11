María Fernanda Cabal reacciona a escándalo de Verónica Alcocer tras revelaciones de Eva Ferrer: “El entorno de Petro es crimen”

La exsenadora María Fernanda Cabal se refirió a las explosivas declaraciones de Eva Ferrer en SEMANA en contra de la exprimera dama, Verónica Alcocer, y que han generado un nuevo escándalo en el país.

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trajo 2,5 millones de dólares, y su entorno trafica armas

Según la española, la expareja sentimental del expresidente Gustavo Petro sería la cabeza de una presunta banda dedicada a la corrupción. Incluso, su círculo estaría involucrado en una red de tráfico de armas y drogas que habría transportado a Venezuela en aviones oficiales.

Cabal utilizó su cuenta de X para hablar de este tema y dejar en claro que es “gravísimo” todo lo que Ferrer le dijo a este medio en entrevista con Vicky Dávila.

“Verónica Alcocer como jefa de la banda, trayendo millones de dólares y droga desde Venezuela en avión oficial, plata para campañas de primos y peleas por el dinero”, escribió.

La exmilitante del Centro Democrático no olvidó al expresidente y le lanzó una dura pulla: “El entorno de Petro es crimen organizado puro”.

Por último, hizo un interrogante: “¿De que se trata la moral que tanto predican, de llenarse los bolsillos con plata de los narcos?“.