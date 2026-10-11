Confidenciales

María Fernanda Cabal reacciona a escándalo de Verónica Alcocer tras revelaciones de Eva Ferrer: “El entorno de Petro es crimen”

La excongresista hizo un duro cuestionamiento después de lo que fueron las explosivas declaraciones de la española.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
11 de octubre de 2026 a las 8:07 a. m.
María Fernanda Cabal, Verónica Alcocer y Gustavo Petro.
María Fernanda Cabal, Verónica Alcocer y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia / Foto 3: Presidencia

La exsenadora María Fernanda Cabal se refirió a las explosivas declaraciones de Eva Ferrer en SEMANA en contra de la exprimera dama, Verónica Alcocer, y que han generado un nuevo escándalo en el país.

2307
“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trajo 2,5 millones de dólares, y su entorno trafica armas

Según la española, la expareja sentimental del expresidente Gustavo Petro sería la cabeza de una presunta banda dedicada a la corrupción. Incluso, su círculo estaría involucrado en una red de tráfico de armas y drogas que habría transportado a Venezuela en aviones oficiales.

Cabal utilizó su cuenta de X para hablar de este tema y dejar en claro que es “gravísimo” todo lo que Ferrer le dijo a este medio en entrevista con Vicky Dávila.

Verónica Alcocer como jefa de la banda, trayendo millones de dólares y droga desde Venezuela en avión oficial, plata para campañas de primos y peleas por el dinero”, escribió.

La exmilitante del Centro Democrático no olvidó al expresidente y le lanzó una dura pulla: “El entorno de Petro es crimen organizado puro”.

Por último, hizo un interrogante: “¿De que se trata la moral que tanto predican, de llenarse los bolsillos con plata de los narcos?“.