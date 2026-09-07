El presidente Abelardo De La Espriella llegó este lunes a Quibdó, Chocó, para conocer de primera mano la situación de las comunidades afectadas por el terremoto y avanzar en las acciones de recuperación de las zonas damnificadas.

Abelardo De La Espriella reunirá a empresarios en Chocó para presentar la hoja de ruta de la reconstrucción tras el terremoto

El mandatario arribó acompañado por el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, y la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

También hacen parte de la comitiva algunos de los empresarios que en las últimas horas anunciaron donaciones destinadas a contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas.

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El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en Quibdó, Chocó. Foto: Joel González – Presidencia de la República

La lista de empresarios está compuesta por Alejandro Santo Domingo (Valorem), Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval), Jaime Gilinski y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski), representante de la Organización Ardila Lülle (OAL), David Vélez (Nubank), Juan Carlos Mora (Bancolombia), Fuad Char (Olímpica), César Caicedo (Colombina), Christian Daes (Tecnoglass) y Miguel Cortés Kotal (Grupo Bolívar).

La presencia del jefe de Estado en Quibdó se produce en medio de las labores de atención a las familias damnificadas y de evaluación de los daños ocasionados por el movimiento telúrico. El Gobierno busca coordinar la respuesta institucional y sumar el respaldo del sector privado a las obras que deberán adelantarse en los municipios afectados.

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La participación de los empresarios apunta a complementar los esfuerzos del Estado para recuperar infraestructura y atender las necesidades más urgentes de las comunidades. Durante la visita, se espera que el presidente conozca los avances de la atención y las prioridades identificadas para la reconstrucción.

La comitiva presidencial permanecerá en la zona para revisar la situación y definir las acciones que se pondrán en marcha durante los próximos días.

El equipo del Gobierno De La Espriella ha atendido las necesidades que se han dado en Quibdó, Chocó, tras el terremoto. Foto: Joel González – Presidencia de la República

La cita en Quibdó surgió luego de la reunión del presidente con empresarios en Barranquilla, que se llevó a cabo el pasado 22 de agosto. Desde ese día pactaron el viaje, con el fin de “diseñar un plan integral de recuperación y transformación del departamento”.

En su momento, el encuentro en Barranquilla contó con la asistencia de los empresarios Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, está en Quibdó, Chocó. Foto: Joel González – Presidencia de la República

Ante la reunión, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, espera que los esfuerzos no solo se enfoquen en reconstruir lo que colapsó tras el sismo.

“Reconstruir para mejorar. Reconstruir para redignificar la vida de los chocoanos. Reconstruir para avanzar. No es cuestión de volver al pasado, no podemos volver a lo que teníamos el 9 de agosto”, manifestó la mandataria departamental.

Agregó que existe una planificación hecha y propuestas para que se aporte a los mecanismos de desarrollo económico, de infraestructura y social, “que garanticen que el departamento del Chocó avance”.