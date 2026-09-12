Nación

Colombia se rajó nuevamente: prueba PISA revela estancamiento en la educación

Los resultados de estas pruebas internacionales vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que Colombia lleva años sin resolver: ¿qué tan bien están aprendiendo los jóvenes que llegan al sistema educativo? Así le fue al país.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
12 de septiembre de 2026 a las 2:42 a. m.
Colombia se sigue rajando en la medición que hace las pruebas Pisa.
Colombia se sigue rajando en la medición que hace las pruebas Pisa. Foto: SEMANA

Colombia obtuvo 381 puntos en matemáticas, 399 en lectura y 414 en ciencias. Son puntajes construidos sobre una escala estadística internacional que históricamente ha sido de 500 puntos; no calificaciones sobre 100 o 1.000. La distancia frente al promedio de la Ocde es de 91 puntos en matemáticas, 73 en lectura y 71 en ciencias.

Más revelador que el puntaje promedio es observar cuántos estudiantes alcanzan las competencias básicas. Apenas 29 por ciento llegó al nivel 2 o superior en matemáticas frente al 65 por ciento en la Ocde. En lectura, fue 46 por ciento frente a 69 por ciento y en ciencias, 50 por ciento frente a 74 por ciento.

500 puntos es el promedio de referencia que usa las pruebas Pisa
500 puntos es el promedio de referencia que usa las pruebas Pisa Foto: A.P.I

El resultado también debe leerse en clave regional. Chile y Uruguay superan a Colombia en las tres áreas. Y mientras sistemas educativos como Singapur y China alcanzan resultados muy superiores, Colombia continúa concentrando a una proporción reducida de estudiantes en los niveles más altos.

Hay, sin embargo, un elemento que matiza el diagnóstico. La Ocde destaca la expansión de la cobertura secundaria colombiana y la incorporación de jóvenes que antes tenían menor acceso al sistema.

El problema, entonces, no es solo cuántos estudiantes están en las aulas. También qué están aprendiendo cuando llegan a ellas.

Jaime Saavedra y Pruebas Pisa
Alertan por preocupantes cifras educativas tras resultados de Pruebas Pisa; Jaime Saavedra fue claro sobre detalle académico

Colombia frente al resto de Latam

Ciencias

  • Uruguay: 449
  • Chile: 442
  • Costa Rica: 424
  • Colombia: 414
  • México: 414
  • Brasil: 409
  • Perú: 406
  • Ecuador: 393
  • Argentina: 393

Matemáticas

  • Uruguay: 405
  • Chile: 403
  • México: 388
  • Perú: 382
  • Colombia: 381
  • Brasil: 377
  • Argentina: 367
  • Ecuador: 366

Lectura

  • Chile: 436
  • Uruguay: 423
  • Costa Rica: 416
  • México: 408
  • Brasil: 408
  • Colombia: 399
  • Perú: 390
  • Argentina: 389
Con respecto a otros países, los resultados de Colombia son bajos.
Con respecto a otros países, los resultados de Colombia son bajos. Foto: Aisling - stock.adobe.com

Los resultados de Colombia

  • Ciencias: 414
  • Lectura: 399
  • Matemáticas: 381
  • Resolución de problemas computacionales: 432

La Ocde señala que los resultados de Colombia en matemáticas, lectura y ciencias fueron aproximadamente los mismos que en 2022, lo que representa un estancamiento.

Existe una acción que no puede ser prohibida entre los estudiantes dentro de las aulas de clase.
Informe Pisa alerta por desplome histórico: la lectura en los estudiantes cae al nivel más bajo jamás registrado

La brecha social también importa

• 93 puntos es la diferencia en ciencias entre los estudiantes colombianos del 25 % socioeconómicamente más favorecido y el 25 % más desfavorecido.

• En la Ocde, la diferencia promedio es de 85 puntos.

• Además, el nivel socioeconómico explica 17 % de la variación del rendimiento en ciencias en Colombia, frente a 12 % en promedio en la Ocde.

Colombia y la educación del país sigue quedando en deuda en las pruebas PISA.
Colombia y la educación del país sigue quedando en deuda en las pruebas PISA. Foto: Claudia - stock.adobe.com

El dato más preocupante

¿Cuántos llegan al nivel mínimo en Colombia?

• Matemáticas:

29 % alcanzó nivel 2 o superior. Ocde: 65 %

• Lectura:

46 % alcanzó nivel 2 o superior. Ocde: 69 %

• Ciencias:

50 % alcanzó nivel 2 o superior. Ocde: 74 %

Casi no hay estudiantes en los niveles más altos

• Matemáticas:

casi 0 % de los estudiantes colombianos llegó a los niveles 5 o 6. Ocde: 8 %

• Ciencias:

1 % alcanzó los niveles 5 o 6. Ocde: 7 %

• Lectura:

1 % alcanzó el nivel 5 o superior. Ocde: 6 %

Colombia vs. promedio OCDE

ColombiaOcde
Ciencias414485
Lectura399472
Matemáticas381472
Problemas comp.432500

Brecha frente a la OCDE

  • Ciencias: 71 puntos
  • Lectura: 73 puntos
  • Matemáticas: 91 puntos
  • Problemas. comp.: 68 puntos