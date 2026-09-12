Colombia se rajó nuevamente: prueba PISA revela estancamiento en la educación

Colombia obtuvo 381 puntos en matemáticas, 399 en lectura y 414 en ciencias. Son puntajes construidos sobre una escala estadística internacional que históricamente ha sido de 500 puntos; no calificaciones sobre 100 o 1.000. La distancia frente al promedio de la Ocde es de 91 puntos en matemáticas, 73 en lectura y 71 en ciencias.
Más revelador que el puntaje promedio es observar cuántos estudiantes alcanzan las competencias básicas. Apenas 29 por ciento llegó al nivel 2 o superior en matemáticas frente al 65 por ciento en la Ocde. En lectura, fue 46 por ciento frente a 69 por ciento y en ciencias, 50 por ciento frente a 74 por ciento.
El resultado también debe leerse en clave regional. Chile y Uruguay superan a Colombia en las tres áreas. Y mientras sistemas educativos como Singapur y China alcanzan resultados muy superiores, Colombia continúa concentrando a una proporción reducida de estudiantes en los niveles más altos.
Hay, sin embargo, un elemento que matiza el diagnóstico. La Ocde destaca la expansión de la cobertura secundaria colombiana y la incorporación de jóvenes que antes tenían menor acceso al sistema.
El problema, entonces, no es solo cuántos estudiantes están en las aulas. También qué están aprendiendo cuando llegan a ellas.
Colombia frente al resto de Latam
Ciencias
- Uruguay: 449
- Chile: 442
- Costa Rica: 424
- Colombia: 414
- México: 414
- Brasil: 409
- Perú: 406
- Ecuador: 393
- Argentina: 393
Matemáticas
- Uruguay: 405
- Chile: 403
- México: 388
- Perú: 382
- Colombia: 381
- Brasil: 377
- Argentina: 367
- Ecuador: 366
Lectura
- Chile: 436
- Uruguay: 423
- Costa Rica: 416
- México: 408
- Brasil: 408
- Colombia: 399
- Perú: 390
- Argentina: 389
Los resultados de Colombia
- Ciencias: 414
- Lectura: 399
- Matemáticas: 381
- Resolución de problemas computacionales: 432
La Ocde señala que los resultados de Colombia en matemáticas, lectura y ciencias fueron aproximadamente los mismos que en 2022, lo que representa un estancamiento.
La brecha social también importa
• 93 puntos es la diferencia en ciencias entre los estudiantes colombianos del 25 % socioeconómicamente más favorecido y el 25 % más desfavorecido.
• En la Ocde, la diferencia promedio es de 85 puntos.
• Además, el nivel socioeconómico explica 17 % de la variación del rendimiento en ciencias en Colombia, frente a 12 % en promedio en la Ocde.
El dato más preocupante
¿Cuántos llegan al nivel mínimo en Colombia?
• Matemáticas:
29 % alcanzó nivel 2 o superior. Ocde: 65 %
• Lectura:
46 % alcanzó nivel 2 o superior. Ocde: 69 %
• Ciencias:
50 % alcanzó nivel 2 o superior. Ocde: 74 %
Casi no hay estudiantes en los niveles más altos
• Matemáticas:
casi 0 % de los estudiantes colombianos llegó a los niveles 5 o 6. Ocde: 8 %
• Ciencias:
1 % alcanzó los niveles 5 o 6. Ocde: 7 %
• Lectura:
1 % alcanzó el nivel 5 o superior. Ocde: 6 %
Colombia vs. promedio OCDE
|Colombia
|Ocde
|Ciencias
|414
|485
|Lectura
|399
|472
|Matemáticas
|381
|472
|Problemas comp.
|432
|500
Brecha frente a la OCDE
- Ciencias: 71 puntos
- Lectura: 73 puntos
- Matemáticas: 91 puntos
- Problemas. comp.: 68 puntos