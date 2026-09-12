Colombia se rajó nuevamente: prueba PISA revela estancamiento en la educación

Colombia obtuvo 381 puntos en matemáticas, 399 en lectura y 414 en ciencias. Son puntajes construidos sobre una escala estadística internacional que históricamente ha sido de 500 puntos; no calificaciones sobre 100 o 1.000. La distancia frente al promedio de la Ocde es de 91 puntos en matemáticas, 73 en lectura y 71 en ciencias.

Más revelador que el puntaje promedio es observar cuántos estudiantes alcanzan las competencias básicas. Apenas 29 por ciento llegó al nivel 2 o superior en matemáticas frente al 65 por ciento en la Ocde. En lectura, fue 46 por ciento frente a 69 por ciento y en ciencias, 50 por ciento frente a 74 por ciento.

500 puntos es el promedio de referencia que usa las pruebas Pisa Foto: A.P.I

El resultado también debe leerse en clave regional. Chile y Uruguay superan a Colombia en las tres áreas. Y mientras sistemas educativos como Singapur y China alcanzan resultados muy superiores, Colombia continúa concentrando a una proporción reducida de estudiantes en los niveles más altos.

Hay, sin embargo, un elemento que matiza el diagnóstico. La Ocde destaca la expansión de la cobertura secundaria colombiana y la incorporación de jóvenes que antes tenían menor acceso al sistema.

El problema, entonces, no es solo cuántos estudiantes están en las aulas. También qué están aprendiendo cuando llegan a ellas.

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Colombia frente al resto de Latam

Ciencias

Uruguay: 449

Chile: 442

Costa Rica: 424

Colombia: 414

México: 414

Brasil: 409

Perú: 406

Ecuador: 393

Argentina: 393

Matemáticas

Uruguay: 405

Chile: 403

México: 388

Perú: 382

Colombia: 381

Brasil: 377

Argentina: 367

Ecuador: 366

Lectura

Chile: 436

Uruguay: 423

Costa Rica: 416

México: 408

Brasil: 408

Colombia: 399

Perú: 390

Argentina: 389

Con respecto a otros países, los resultados de Colombia son bajos. Foto: Aisling - stock.adobe.com

Los resultados de Colombia

Ciencias: 414

Lectura: 399

Matemáticas: 381

Resolución de problemas computacionales: 432

La Ocde señala que los resultados de Colombia en matemáticas, lectura y ciencias fueron aproximadamente los mismos que en 2022, lo que representa un estancamiento.

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La brecha social también importa

• 93 puntos es la diferencia en ciencias entre los estudiantes colombianos del 25 % socioeconómicamente más favorecido y el 25 % más desfavorecido.

• En la Ocde, la diferencia promedio es de 85 puntos.

• Además, el nivel socioeconómico explica 17 % de la variación del rendimiento en ciencias en Colombia, frente a 12 % en promedio en la Ocde.

Colombia y la educación del país sigue quedando en deuda en las pruebas PISA. Foto: Claudia - stock.adobe.com

El dato más preocupante

¿Cuántos llegan al nivel mínimo en Colombia?

• Matemáticas:

29 % alcanzó nivel 2 o superior. Ocde: 65 %

• Lectura:

46 % alcanzó nivel 2 o superior. Ocde: 69 %

• Ciencias:

50 % alcanzó nivel 2 o superior. Ocde: 74 %

Casi no hay estudiantes en los niveles más altos

• Matemáticas:

casi 0 % de los estudiantes colombianos llegó a los niveles 5 o 6. Ocde: 8 %

• Ciencias:

1 % alcanzó los niveles 5 o 6. Ocde: 7 %

• Lectura:

1 % alcanzó el nivel 5 o superior. Ocde: 6 %

Colombia vs. promedio OCDE

Colombia Ocde Ciencias 414 485 Lectura 399 472 Matemáticas 381 472 Problemas comp. 432 500

Brecha frente a la OCDE