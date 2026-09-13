Tragedia en Indonesia: seis muertos y más de 100 desaparecidos tras volcar un ferri que navegaba entre las islas de Java y Borneo

Al menos seis personas murieron y otras 130 se encuentran desaparecidas este domingo después de que un ferri que navegaba entre las islas de Java y Borneo volcara debido al mal tiempo, informó la agencia de rescate de indonesia.

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El ferri Virgo Transport 8, que transportaba a 243 pasajeros y tripulantes, había perdido contacto con su compañía naviera a primera hora del domingo, tras zarpar de Surabaya, en Java Oriental.

Basarnas, la agencia nacional de búsqueda y rescate de Indonesia, dijo en su última actualización que seis personas habían muerto y otras 130 estaban desaparecidas. Otras 107 personas fueron rescatadas.

“Considerando el número relativamente grande de pasajeros y tripulantes a bordo, estamos optimizando la coordinación con todos los elementos relevantes para acelerar el proceso de búsqueda”, agregó la entidad de rescate.

En esta fotografía tomada con un teléfono inteligente, los rescatistas transportan a un sobreviviente en una camilla después de que un ferri se hundiera debido al mal tiempo en el mar de Java. Foto: AP Photo/Iman Satria

Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron la mañana del domingo con personal de la marina, la policía y la empresa responsable.

La última posición conocida de la nave fue en aguas del mar de Java, a unos 15 kilómetros del puerto de Banjarmasin.

El jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate (SAR) en Banjarmasin, Putu Sudayana, afirmó que un total de cuatro embarcaciones que estaban en la zona participaron en las labores de evacuación de las víctimas y los supervivientes, según recogió la cadena de televisión Kompas.

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Así, apuntó que uno de ellos trasladó a un superviviente y cinco fallecidos, mientras que otro de los barcos evacuó un cadáver y 15 supervivientes del barco ‘Virgo Transport 8’. Los otros dos barcos lograron sacar de la zona a otros 96 supervivientes del suceso.

La Oficina de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin recibió el aviso sobre la pérdida de contacto en torno a las 4:10 horas, hora local, por parte del gerente general de PT Virgo, Yoel Rihi.

Tras recibir la alerta, los equipos de emergencia comenzaron a movilizar recursos para localizar la embarcación. A las 4:30 horas, seis efectivos fueron enviados al muelle SAR de Basirih en un vehículo de rescate ‘D-Max’, desde donde se inició el despliegue de la embarcación ‘KN SAR Laksmana 241’ hacia la zona estimada de la última posición conocida del ‘Virgo Transport 8’.

Una mujer pierde el conocimiento al enterarse de que el nombre de un familiar figura en la lista de pasajeros de un ferri que volcó debido al mal tiempo en el mar de Java. Foto: AP Photo/Iman Satria

Debido al elevado número de personas que viajaban a bordo de la embarcación, las autoridades reforzaron posteriormente el dispositivo de búsqueda. El responsable de la operación subrayó que los equipos movilizados están haciendo lo posible por optimizar el despliegue de efectivos, así como los medios disponibles, con el objetivo prioritario de localizar a los pasajeros y tripulantes y garantizar su seguridad.

*Con información de AFP y Europa Press