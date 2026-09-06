Los emisarios de Donald Trump se reúnen con Zelenski en Kiev tras conversaciones con Putin

Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner están reunidos este domingo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su primera visita a Kiev, tras sostener conversaciones este fin de semana con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en Moscú.

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Con motivo de esta ronda de conversaciones, Putin decretó el cese de los bombardeos sobre Kiev durante tres días, desde el sábado hasta el lunes inclusive, y afirmó que garantizará la seguridad de los emisarios. Ucrania también anunció la suspensión de los ataques contra Moscú durante este período.

Witkoff, un empresario cercano a Trump, y Kushner, el yerno del presidente estadounidense, se reunieron con Zelenski y el mandatario ucraniano adelantó a los periodistas que también participarán en las conversaciones asesores europeos de seguridad.

“Ucrania siempre ha mostrado una actitud constructiva y seguirá haciéndolo. Queremos acelerar el fin de la guerra. La paz es necesaria. Se necesitan garantías de seguridad”, declaró Zelenski antes de la cita.

El mandatario afirmó que sus propuestas están listas y que es importante “trabajar de manera coordinada, exhaustiva y realista”.

Desde que empezaron a ejercer como mediadores en este conflicto, que comenzó con la invasión rusa en 2022, Witkoff y Kushner visitaron Moscú ocho veces, pero es la primera vez que se desplazan a la capital ucraniana.

Los emisarios llegaron a Kiev en tren, informó un periodista de la AFP desde una estación de ferrocarril en la capital ucraniana.

Donald Trump prometió durante su campaña que pondría fin al conflicto en Ucrania en 24 horas tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Desde entonces, no ha prosperado ninguna de las rondas de conversaciones que buscaron terminar con la guerra más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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“Ninguna esperanza”

Iaroslav, un vecino de Kiev de 29 años, consideró que la esperada visita de los dos emisarios estadounidenses no es más que una de las “múltiples” iniciativas diplomáticas ya emprendidas, y se mantiene escéptico.

“Por ahora, no despierta ninguna esperanza, ya ha habido demasiadas negociaciones” sin que llegue la paz, afirmó a la AFP, sin dar su apellido.

En Moscú el sábado, Witkoff y Kushner “discutieron planes sustanciales para los próximos pasos, que se anunciarán en las próximas semanas, y esperan tener reuniones igualmente productivas mañana (domingo) en Ucrania”, indicó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado a la AFP.

En otros lugares de Ucrania y Rusia, las hostilidades continúan.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy y Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos, en la cancillería de Berlín, Alemania. Foto: AP Photo/Markus Schreiber

En la noche del sábado al domingo, Moscú atacó Ucrania con 108 drones y misiles, informó la Fuerza Aérea ucraniana, que dijo haber derribado la mayoría. Según la fuente, once lugares del país fueron alcanzados por estos bombardeos.

Por su parte, el ejército ruso afirmó haber neutralizado 258 drones ucranianos lanzados contra Rusia durante la noche pasada.

Los ataques en Ucrania en la madrugada de este domingo dejaron tres civiles heridos, según las autoridades locales; mientras que un hombre murió y una mujer resultó herida en un ataque de dron ucraniano contra su vehículo en la región rusa de Bélgorod, indicaron las autoridades de esa zona.

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“Una idea para la paz”

Los esfuerzos de paz se han estancado, en parte debido a la guerra de Washington con Irán, mientras que Moscú y Kiev han intensificado los ataques de largo alcance.

Trump no quiso precisar si el plan que llevan los enviados implica que Ucrania ceda territorio, como había sugerido anteriormente, pero añadió: “Tenemos una idea para la paz”.

El presidente ruso aseguró que su país garantizaría la seguridad de los enviados en Kiev, una ciudad que Moscú ha castigado con mortíferos ataques en las últimas semanas.

El presidente Vladimir Putin asiste a conversaciones con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en el Palacio del Senado del Kremlin en Moscú. Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kr

El asesor del Kremlin Yuri Ushakov calificó la reunión de los enviados de Trump con Putin de “constructiva, extremadamente franca y basada en la confianza”.

“Los representantes estadounidenses se prepararon minuciosamente para este viaje. No solo reiteraron su habitual interés en una rápida finalización de las hostilidades, sino que también presentaron una serie de ideas sobre las posibles vías hacia un acuerdo”, declaró Ushakov a periodistas, entre ellos de la AFP.

La parte rusa “expresó su confianza en la consecución de los objetivos fijados”, añadió, sin revelar cuáles eran.

“Desde luego, la situación no es simple”, dijo el presidente ruso a los dos enviados en una amplia sala del Kremlin, según las imágenes difundidas por la televisión rusa.

*Con información de AFP