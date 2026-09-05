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“¡Fuera!”: Presidenta de México interrumpe acto público por abucheos y vivió momentos de tensión en vivo

Una de las personas presentes sufrió un desmayo y recibió atención médica.

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Redacción Mundo
5 de septiembre de 2026 a las 8:49 p. m.
Claudia Sheinbaum durante el evento público
Claudia Sheinbaum durante el evento público Foto: X/@Juan_OrtizMX

El acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, previsto para este sábado 5 de septiembre en el estado de Colima, transcurrió en medio de diversos momentos de tensión.

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La jornada estuvo marcada por interrupciones provocadas por gritos y manifestaciones de algunos asistentes, además de un incidente en el que una de las personas presentes sufrió un desmayo y recibió atención de inmediato.

Durante el evento, se empezaron a escuchar gritos de “¡Fuera!” y se iban extendiendo con mayor intensidad, lo que hizo que la presidenta quedara en silencio.

“Nada de violencia, nada, nada, nada de eso”, dijo la mandataria, para evitar una respuesta equivocada. “Así es el PRIAN. Seguro pertenecen al PRIAN, aquí de infiltrados

En el desarrollo del encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un balance de los principales resultados y avances de su administración como parte de su Segundo Informe de Gobierno.

No obstante, su intervención se vio interrumpida en distintos momentos por abucheos, consignas y gritos de “fuera” por parte de algunos asistentes.

El acto inició cerca de las 10:30 de la mañana con la intervención de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva.

Desde los primeros minutos de su discurso, un grupo de manifestantes comenzó a expresar sus inconformidades mediante gritos.

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En medio de las consignas también se escucharon muestras de apoyo hacia la administración estatal y federal, generando un ambiente de tensión y cierta confusión durante la participación de la mandataria.

Frente a la continuidad de las protestas, Vizcaíno señaló que parte de los asistentes inconformes buscaba reunirse con miembros de su gabinete.

En ese sentido, indicó que ya se había entablado comunicación con ellos con el propósito de conocer y dar respuesta a sus solicitudes.

Ante esta situación, la gobernadora planteó a los presentes la posibilidad de someter a votación la continuidad del encuentro, de esta manera, los asistentes tenían que decidir entre permitir que la asamblea siguiera desarrollándose a pesar de las protestas o mantener el silencio para que las peticiones fueran escuchadas y atendidas una vez concluido el evento.

A pesar de las constantes interrupciones, Sheinbaum optó por mantener su intervención y dejó claro que las manifestaciones no frenarían el desarrollo de la jornada.