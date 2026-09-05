“¡Fuera!”: Presidenta de México interrumpe acto público por abucheos y vivió momentos de tensión en vivo

El acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, previsto para este sábado 5 de septiembre en el estado de Colima, transcurrió en medio de diversos momentos de tensión.

Claudia Sheinbaum dio detalles de la conversación con Gustavo Petro y reveló si planea volver a México

La jornada estuvo marcada por interrupciones provocadas por gritos y manifestaciones de algunos asistentes, además de un incidente en el que una de las personas presentes sufrió un desmayo y recibió atención de inmediato.

Durante el evento, se empezaron a escuchar gritos de “¡Fuera!” y se iban extendiendo con mayor intensidad, lo que hizo que la presidenta quedara en silencio.

“Nada de violencia, nada, nada, nada de eso”, dijo la mandataria, para evitar una respuesta equivocada. “Así es el PRIAN. Seguro pertenecen al PRIAN, aquí de infiltrados”

En el desarrollo del encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un balance de los principales resultados y avances de su administración como parte de su Segundo Informe de Gobierno.

🗳️📌 SHEINBAUM ENFRENTA ABUCHEOS Y RECLAMOS EN COLIMA



Acusó a los manifestantes de "prianistas" e "infiltrados".



Y es que Claudia Sheinbaum fue interrumpida por gritos de “¡fuera!” durante un acto en Colima por su Segundo Informe.



Las protestas comenzaron desde la… pic.twitter.com/w39cDibQOp — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 5, 2026

No obstante, su intervención se vio interrumpida en distintos momentos por abucheos, consignas y gritos de “fuera” por parte de algunos asistentes.

El acto inició cerca de las 10:30 de la mañana con la intervención de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva.

Desde los primeros minutos de su discurso, un grupo de manifestantes comenzó a expresar sus inconformidades mediante gritos.

Claudia Sheinbaum reacciona al caso de Rubén Rocha Moya, gobernador acusado de narcotráfico por EE. UU.

En medio de las consignas también se escucharon muestras de apoyo hacia la administración estatal y federal, generando un ambiente de tensión y cierta confusión durante la participación de la mandataria.

Frente a la continuidad de las protestas, Vizcaíno señaló que parte de los asistentes inconformes buscaba reunirse con miembros de su gabinete.

🔴 Una persona se desvanece en evento de Sheinbaum



Durante un evento de la presidenta @Claudiashein, en Colima, una persona se desvaneció, lo que interrumpió por un instante el discurso de la mandataria.



Sheinbaum narró que ayer también ayudó a una mujer que se había lastimado… pic.twitter.com/92oFzlFNza — Político MX (@politicomx) September 5, 2026

En ese sentido, indicó que ya se había entablado comunicación con ellos con el propósito de conocer y dar respuesta a sus solicitudes.

Ante esta situación, la gobernadora planteó a los presentes la posibilidad de someter a votación la continuidad del encuentro, de esta manera, los asistentes tenían que decidir entre permitir que la asamblea siguiera desarrollándose a pesar de las protestas o mantener el silencio para que las peticiones fueran escuchadas y atendidas una vez concluido el evento.

A pesar de las constantes interrupciones, Sheinbaum optó por mantener su intervención y dejó claro que las manifestaciones no frenarían el desarrollo de la jornada.