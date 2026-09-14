Corea del Norte anuncia “ejercicio de ataque con potencia de fuego” y pone en alerta a la región

Corea del Norte efectuó un “ejercicio de ataque con potencia de fuego” en el que empleó artillería de largo alcance y misiles, informó el lunes la prensa estatal.

La CIA reveló hoy un impactante informe secreto emitido un día después del atentado del 11-S: “Las huellas de Bin Laden”

La agencia noticiosa estatal KCNA dijo que el ejercicio se realizó el sábado con unidades combinadas de todos los niveles del Ejército Popular Coreano.

Seúl reportó que el Norte lanzó el sábado varios misiles balísticos desde la zona de Wonsan hacia el mar del Este, también llamado mar de Japón.

Corea del Norte señala que ha probado misiles de crucero Foto: X/@AlertaNews24

Corea del Sur concluyó el pasado viernes un ejercicio marítimo conjunto con Estados Unidos y Japón enfocados en el Norte.

KCNA no precisó dónde se efectuaron las maniobras, pero indicó que se utilizaron “nuevos sistemas de combate como drones de ataque de varios tipos, misiles tácticos de crucero, lanzacohetes múltiples termobáricos de gran calibre y misiles balísticos tácticos”.

“Nuestras armas son una garantía”: Corea del Norte lanza advertencia a EE. UU. y confirma que usaría armas nucleares

Las armas “demostraron el enorme poder destructivo del fuego concentrado al alcanzar los objetivos con una precisión de 100%”, según KCNA.

Corea del Norte ya había lanzado una andanada de cohetes al mar el 20 de agosto, a pesar de una apertura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que planeaba reunirse este año con el líder Kim Jong Un.

Kim Jong-Un, líder norcoreano Foto: GETTY IMAGES

Ese lanzamiento por parte de Corea del Norte, país dotado del arma nuclear, se produjo mientras Corea del Sur y Estados Unidos llevaban a cabo una versión más breve de sus ejercicios militares anuales “Ulchi Freedom Shield”, tras una orden de Trump de reducirlos.

Este mismo mes, el líder norcoreano prometió dotar a la marina de su país con armas nucleares, antes del inicio de unas maniobras marítimas de Estados Unidos y países aliados, informó el lunes la prensa estatal.

Kim habló durante una ceremonia de relanzamiento del Kang Kon, un buque militar que había naufragado parcialmente, en la ciudad portuaria de Wonsan, informó la agencia noticiosa oficial KCNA.

“Debemos asegurar que la operación diversificada y efectiva de nuestros sistemas de combate nuclear estén preparados para una guerra real mediante el desarrollo de nuestra marina en una fuerza con armas nucleares”, declaró Kim en la ceremonia, según KCNA.

En esta foto sin fecha proporcionada el lunes 21 de agosto de 2023 por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong Un, a la derecha, observa lo que dice el lanzamiento de prueba de misiles de crucero estratégicos. No se permitió el acceso de periodistas independientes para cubrir el evento representado en esta imagen distribuida por el gobierno de Corea del Norte. Foto: AP

“Los buques destructores de nueva generación deberán asestar un golpe retaliatorio contra los enemigos, al tratarse de una fuerza involucrada en el sistema estatal de respuesta nuclear”, agregó.