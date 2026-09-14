Asesinan a estudiante española de 21 años, que estaba de intercambio en México

Una estudiante española de intercambio fue asesinada en la localidad mexicana de Cuautla, situada en el estado de Morelos, según confirmaron la universidad en la que estaba estudiando en el país norteamericano y la gobernadora del estado, Margarita González Saravia.

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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) expresó en un comunicado su “profunda indignación” por la muerte de la estudiante, a la que identifica como Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, que “realizaba una estancia de intercambio académico” en la institución y que “lamentablemente fue víctima de feminicidio en hechos ocurridos en la Casa de la Cultura de Cuautla”.

“La Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeras y compañeros, a la Universidad de Granada, institución de la que procede, así como al Gobierno y a la sociedad española”, aseveró el centro universitario.

Comunicado de la universidad en Morelos. Foto: X/@Diario_Supremo

Según el comunicado, la universidad activó “los protocolos y mecanismos institucionales correspondientes” una vez tuvo conocimiento de los hechos de cara a “mantener abiertos los canales de comunicación y atención con la familia, a través de la Universidad de Granada y con las autoridades consulares españolas”.

La UEAM ha reclamado además a la Fiscalía General de Morelos y a las autoridades competentes “una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad”, antes de hacer un llamamiento a “actuar con responsabilidad y sensibilidad” a la hora de abordar el caso e informar sobre lo sucedido.

Por su parte, la gobernadora González Saravia lamentó la muerte de la joven y expresó su “solidaridad” a su familia, seres queridos y a la comunidad de la UAEM, al tiempo que señaló en un comunicado en redes sociales que “desde que se tuvo conocimiento de los hechos, las autoridades competentes trabajan de manera coordinada en el caso”.

❌ MORELOS | Asaltan y asesinan a una joven extranjera en Cuautla, #Morelos.



Un sujeto atacó con arma blanca a la estudiante de intercambio de tan solo 20 años originaria de España.



Sucedió en los jardines de la ‘Casa de la Cultura de Cuautla, en la XLII Fiesta Nacional de la… pic.twitter.com/JKMJheBNqt — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) September 14, 2026

“La Fiscalía General del Estado inició la investigación y activó los protocolos correspondientes; será esa institución la encargada de determinar las circunstancias de lo ocurrido y, en su caso, las responsabilidades conforme avance la indagatoria”, dijo la gobernadora de Morelos.

Fuentes de Exteriores han precisado que “el Consulado General de España en Ciudad de México sigue de cerca el caso, está en contacto con la familia de la fallecida y en constante comunicación con las autoridades judiciales mexicanas, que están trabajando para esclarecer las circunstancias de los hechos”.

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En este sentido, González Saravia recalcó que las autoridades están “en contacto” con el Consulado y garantizó que contribuirán “al esclarecimiento de los hechos”.

Asimismo, precisó que trabajarán para “mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres, las juventudes y quienes integran la comunidad universitaria en Morelos”.

🔴 La Universidad de Granada manifiesta su más firme repulsa y condena ante el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera en México



🗓️ Minuto de silencio: hoy, 14 de septiembre, a las 11 h en las puertas de todos los centros de la UGR



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El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, destacó en declaraciones a la prensa que “la Fiscalía General del Estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio, que esa es una de las indicaciones que se han dado para cualquier muerte violenta de una mujer”. “Estamos en las pesquisas”, zanjó.