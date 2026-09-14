La razón por la cual los principales medios de comunicación del mundo titularon “Apocalipsis”

El Mundo, de España:

Ni apocalipsis ni asustaviejas: la realidad es que los magnates de la IA necesitan tiempo y dinero

La Vanguardia, de España:

El apocalipsis era esto

Financial Times:

Por qué retrasar un escenario apocalíptico provocado por la IA también beneficiaría a los inversores

Le Monde, de Francia:

El creciente debate sobre la “IApocalipsis” es también, y sobre todo, una cuestión de mucho dinero

The New York Times, de Estados Unidos:

El apocalipsis tecnológico de la IA en Silicon Valley

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De este modo, los medios de comunicación de diferentes países abordaron el debate tecnológico alrededor de los alcances de la inteligencia artificial.

De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostendrá una reunión sobre la inteligencia artificial (IA) la próxima semana cuando crece la preocupación internacional por el acelerado desarrollo de esta tecnología.

La reunión se celebraría durante la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que los líderes mundiales se citan en la sede de la ONU en Nueva York, y con Francia en la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad.

La reunión, aún sin fecha exacta, abordará la seguridad de la IA, tema que ha ocupado grandes titulares en las últimas semanas cuando incluso directivos de grandes empresas del sector han abogado por una mayor regulación para ralentizar este desarrollo tecnológico de vanguardia.

“En términos de asuntos globales, el tema de la IA estará bastante arriba en la agenda a través de diferentes enfoques”, dijo la fuente diplomática a periodistas, al subrayar la “amenaza existencial” que plantea la IA a la seguridad global, así como riesgos para los niños. “Vemos fuertes preocupaciones respecto al impacto en los menores”, agregó la fuente.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump criticó el lunes la sugerencia de que la IA amenace a la humanidad calificándola de “patraña”.

La fuente afirmó que los acontecimientos en Gaza, Líbano y Ucrania también ocuparían un lugar destacado en la Asamblea General de la ONU y que Francia buscaría defender el multilateralismo en un momento en que las instituciones internacionales afrontan presión creciente.

“Patraña”

El presidente estadounidense, Donald Trump, tildó este lunes de “patraña” la supuesta amenaza existencial que representaría la inteligencia artificial (IA) para la humanidad, y aseguró que todas las críticas sobre este pujante sector son una “conspiración enfermiza”.

“Que la IA tome el control del mundo, destruya a la humanidad y todas esas cosas malas, es una PATRAÑA”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a la multitud durante el Abierto de Irlanda en el campo de golf Trump International Golf Links en Doonbeg, Irlanda. Foto: AP Photo/Peter Morrison

“Hay una conspiración ENFERMIZA en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único feliz con ello es China”, aseguró Trump en un mensaje previo.

Esa “patraña”, aseguró Trump, no es diferente de las acusaciones de que él era un aliado secreto de Rusia durante su primer mandato presidencial.

Los mensajes de Trump llegaron en un contexto de nerviosismo en los mercados, donde las acciones tecnológicas cayeron ante los llamados a pisar el freno en el desarrollo de esta nueva tecnología, llamada a transformar la economía mundial.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, defendió el sábado una desaceleración coordinada del desarrollo de la IA para comprender mejor los riesgos que suponen las capacidades avanzadas de esta tecnología.

Recibió apoyo público del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, del director de xAI, Elon Musk, del presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis y del director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.

El temor es que sistemas informáticos superinteligentes puedan volverse incontrolables, mejorarse a sí mismos sin intervención humana y que puedan acabar con la humanidad creando patógenos o desencadenando una guerra nuclear.

‘Un presidente inteligente’

Trump dijo que Estados Unidos necesita mantener su ventaja en materia de IA respecto a China y criticó particularmente al jefe de Anthropic.

“La Administración Trump ha impedido que la ‘gente’ de la IA haga cosas malas, o potencialmente malas, como Dario (¡Anthropic!), que ahora finge ser un ‘angelito perfecto’”, acusó Trump.

“El único control o valla de contención que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡de alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene, ¡y de sobra!”, afirmó. “¡Conspiranoicos, traidores y filtradores, CUIDADO!” amenazó. “¡QUIEN GANE LA IA, GANA! Estamos liderando a China y a todos los demás, y seguiremos haciéndolo”, aseguró Trump.

Trump ya criticó las advertencias apocalípticas el domingo ante periodistas, a los que aseguró que había hablado con las principales figuras del sector. “Sabemos que [el desarrollo de la IA] va a ser mucho más bueno que malo”, dijo.

El jefe de espionaje de China advirtió el domingo que la inteligencia artificial pone en peligro la seguridad nacional del país, afirmando que potencias extranjeras podrían utilizar la tecnología para amenazar el orden social.

Trump aseguró sin embargo en sus mensajes que el presidente Xi Jinping “acaba de anunciar que China no hará absolutamente nada para obstaculizar la IA, o su futuro”.

Trump criticó además que Google se esté planteando enormes inversiones en Finlandia relacionadas con la IA a causa de que ese país pone menos barreras regulatorias. “No estoy contento con esto y quiero que cambien de idea”, indicó.

Preocupación de líderes mundiales

Las preocupaciones globales sobre la IA se han intensificado drásticamente en los últimos días.

El rey Carlos III de Gran Bretaña recibirá a representantes de las principales empresas de IA en un encuentro en Escocia, dijo el lunes una fuente cercana al evento.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió también el lunes a los países y a las empresas de inteligencia artificial que actúen con urgencia para frenar una tecnología que, advirtió, plantea “riesgos sin precedentes”.

El director del grupo francés de defensa y tecnología Thales también pidió el lunes a los gobiernos que asuman la responsabilidad de regular la inteligencia artificial.

Trump y parte de los republicanos se han resistido hasta ahora a los crecientes llamados a regular la IA, un tema clave en la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

Pero hay indicios de una creciente reacción en Estados Unidos. Los votantes estadounidenses ya se mostraban escépticos respecto a los centros de datos de IA, grandes consumidores de energía, y ahora los demócratas piden que el Congreso establezca barreras de protección para la IA.

*Con información de agencias.