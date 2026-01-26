Estados Unidos

Trump no quiere “más heridos ni muertos”: Casa Blanca se pronuncia por protestas en Minnesota y culpa a líderes demócratas

Presidencia se pronunció tras las muertes de manifestantes que ha desatado un caos en el norte de Estados Unidos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
26 de enero de 2026, 9:59 p. m.
Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026.
Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. Foto: AP

Desde hace semanas, en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, se ha aumentado las tensiones entre ciudadanos y las autoridades, debido a unas protestas en contra de los operativos de inmigración que se han tornado violentas. Decenas de personas, incluyendo civiles y miembros de las fuerzas públicas, han resultado heridos.

La polémica gira en torno de las muertes de dos manifestantes. La primera fue la de Renee Good, quien en medio de una discusión con un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), recibió tres disparos y murió en el lugar de los hechos. El oficial y el Gobierno sostienen que los disparos fueron en defensa propia, pero los videos de testigos demuestran que el oficial abusó de su poder.

Agentes de ICE tienen autoridad para arrestar a quienes sospechen que están en el país de forma ilegal
Las autoridades han intentado contener las manifestaciones en Minnesota desde hace semanas. Foto: AFP

Lo anterior llevó a cientos de personas a que se tomaran las calles de las ciudades de Minnesota para demostrar su rechazo a los operativos migratorios. Las autoridades han lanzado gases lacrimógenos y otras armas químicas para disipar a las personas, mientras que estas han golpeado carros de las fuerzas públicas y causado daños materiales a las instalaciones de los agentes.

Familia del hombre baleado por ICE en Minnesota rompe el silencio mientras un juez toma drástica decisión sobre el caso

El pasado sábado, 24 de enero, otro manifestante, identificado como Alex Pretti, fue baleado por un oficial de la Patrulla Fronteriza, lo que ha elevado aún más las tensiones en el lugar, donde Donald Trump, además, desplegó las tropas de la Guardia Nacional y envió al zar de la frontera, Tom Homan, para contener los desmanes.

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos despliega, en Medio Oriente, el portaaviones USS Abraham Lincoln, tras amenazas de intervención de Trump

Noticias Estados Unidos

Comienza el plan de Trump con Groenlandia: Estados Unidos recibe apoyo del jefe de la OTAN, Mark Rutte, que dio detalles

Noticias Estados Unidos

Estudiantes ya no van a clase en Minnesota por miedo a los operativos migratorios, incluso siendo ciudadanos

Noticias Estados Unidos

ICE emite detención federal contra inmigrante acusado de atacar autobús escolar en Nueva Jersey

Noticias Estados Unidos

Tiroteo en Estados Unidos: dos personas muertas y varios heridos en medio de fiesta infantil en Massachusetts

Noticias Estados Unidos

El Metro de Nueva York abre convocatoria laboral con salario de casi U$120.000; así puede aplicar

Deportes

Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?

Mundo

Revelan estado de salud de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de su encarcelamiento en Estados Unidos

Ante la situación, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofreció una conferencia de prensa este lunes, en la que aseguró que el presidente Trump no quiere ver gente “herida o muerta en las calles de Estados Unidos” y que ha pedido el cese de la “la resistencia y el caos”, especialmente en la ciudad de Minneapolis.

ICE captura a cuatro estudiantes, incluido un niño de 5 años; indignación en Minnesota contra la agencia migratoria

“Considera que lo sucedido el sábado es una tragedia, pero para el presidente Trump todas las vidas son igual de valiosas”, agregó Leavitt a la prensa, y especificó que los hechos de aquel día “siguen bajo investigación activa” por parte del FBI. Además, aprovechó para culpar a los demócratas de agitar a los protestantes.

Fotos 23 enero 2026
Decenas de personas han resultado heridas en medio de las violentas protestas. Foto: AP

“Esta tragedia ocurrió como resultado de una resistencia deliberada y hostil por parte de líderes demócratas en Minnesota durante semanas”, aseveró la funcionaria, argumentando que estos difunden “mentiras sobre los agentes federales del orden público que arriesgan sus vidas a diario” para detener a los “delincuentes indocumentados”.

Más de Noticias Estados Unidos

X

Llamada entre el presidente Donald Trump y el gobernador Tim Walz sobre la crisis en Minnesota: ¿cooperación o división política?

x

Estados Unidos despliega, en Medio Oriente, el portaaviones USS Abraham Lincoln, tras amenazas de intervención de Trump

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)

Trump no quiere “más heridos ni muertos”: Casa Blanca se pronuncia por protestas en Minnesota y culpa a líderes demócratas

Trump, OTAN, Groenlandia

Comienza el plan de Trump con Groenlandia: Estados Unidos recibe apoyo del jefe de la OTAN, Mark Rutte, que dio detalles

x

Estudiantes ya no van a clase en Minnesota por miedo a los operativos migratorios, incluso siendo ciudadanos

x

ICE emite detención federal contra inmigrante acusado de atacar autobús escolar en Nueva Jersey

La policía trabaja en la escena de un tiroteo. Se han registrado más de 500 tiroteos en lo que va del año

Tiroteo en Estados Unidos: dos personas muertas y varios heridos en medio de fiesta infantil en Massachusetts

x

El Metro de Nueva York abre convocatoria laboral con salario de casi U$120.000; así puede aplicar

FILE - New England Patriots quarterback Tom Brady celebrates with the Vince Lombardi Trophy after the NFL Super Bowl XLIX football game against the Seattle Seahawks Sunday, Feb. 1, 2015, in Glendale, Ariz. The Patriots won 28-24. Tom Brady has retired after winning seven Super Bowls and setting numerous passing records in an unprecedented 22-year-career. He made the announcement, Tuesday, Feb. 1, 2022, in a long post on Instagram. (AP/Michael Conroy, File)

Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?

x

Greg Bovino, el personaje detrás de la agresiva campaña de Donald Trump contra los inmigrantes

Noticias Destacadas