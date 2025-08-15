Suscribirse

Estados Unidos

Este artículo de moda se agota en minutos y ahora puede encontrarlo en Walmart antes de que desaparezca

La cadena minorista sorprende al incluir en su catálogo una versión accesible de uno de los artículos más virales del año.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

15 de agosto de 2025, 1:49 p. m.
A pesar de que Walmart anunció en 2024 un aumento del salario mínimo inicial de $12 USD a $14 USD por hora, muchos empleados consideran que esta medida es insuficiente para cubrir el costo de vida.
Walmart tienda, que muestra los coches de supermercado en el estacionamiento. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Walmart ha vuelto a sorprender a coleccionistas y aficionados al lanzar en su tienda en línea una alternativa asequible al viral fenómeno Labubu.

Se trata del nuevo “Cute & Fashion Monster Plush Doll Keychain”, un llavero con peluche de diseño de monstruo, disponible en colores llamativos como Chestnut Cocoa y Green Grape, con un precio aproximado de $16,89 dólares, es decir, unos $10 dólares menos que la versión original.

Este movimiento llega tras la explosión de popularidad que alcanzaron los Labubu, criaturas con orejas largas y sonrisas inquietantes creadas por el artista Kasing Lung, que ganaron culto de seguidores desde su aparición en Pop Mart en 2019.

Diferentes versiones de Labubu en colores vibrantes, expuestas en vitrinas de colección
Varias ediciones especiales de Labubu, cada una con detalles únicos que aumentan su valor en el mercado secundario | Foto: Pop Mart

Las figuras originales, vendidas en cajas ciegas de unas 17,50 libras, llegaron a revenderse por hasta $1.000 dólares cuando se volvió casi imposible encontrarlas. Walmart capitaliza esta tendencia con su propia versión más accesible, ampliando su alcance entre quienes buscan incorporarse a la moda sin gastar de más.

Lo más leído

1. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”
2. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
3. Aterrador vaticinio de Mhoni Vidente sobre suceso que impactaría al mundo; reveló lugar en el que ocurriría: “Va a ser fuertísimo”

Este lanzamiento también se enmarca en una estrategia más amplia de Walmart por posicionarse como un destino “cool” incluso en moda y cultura popular.

Contexto: ¿Pagaría más de 600 millones por un peluche? Este es Labubu, el objeto de deseo en el mercado del lujo pop

La cadena ha experimentado un alza notable en ventas en el segmento de ropa gracias a la apuesta por marcas propias más estilosas como Free Assembly y Scoop, además de una renovación de las presentaciones en tienda que ha generado entusiasmo entre consumidores jóvenes y de clase media alta.

El estilo informal y asequible ha impulsado un crecimiento del 23 % en ventas en línea de moda en 2024, con perspectiva de un 18 % más en 2025.

Usuarios enloquecieron con los Labubu
Usuarios enloquecieron con los Labubu | Foto: X: @Outfit_Luxy

La jugada es lanzar un duplicado de Labubu a menor precio encaja con el enfoque de Walmart de ofrecer productos virales o populares, pero con un toque accesible.

Lo interesante es que esta labor no solo se limita a juguetes, la empresa ha empleado tecnologías avanzadas como Trend-to-Product, un sistema basado en IA y GenAI para identificar tendencias y llevarlas a producto en tan solo seis a ocho semanas, frente a los seis meses tradicionales. Eso explica en parte la agilidad con la que Walmart introduce novedades que rápidamente captan la atención en redes sociales.

Este “Cute & Fashion Monster” no es solo un muñeco; es parte de una estrategia consciente para mezclar cultura pop, accesibilidad económica y producción rápida.

Contexto: Walmart pagará millones tras descubrirse que engañaba a clientes con precios y pesos incorrectos

En un mundo donde TikTok e Instagram determinan qué se vuelve tendencia, Walmart apuesta por estar presente con versiones propias que aprovechan ese impulso viral y lo transforman en ventas concretas.

La llegada de este llavero de peluche como réplica económica refleja una visión comercial adaptada a los tiempos: entender qué gusta, producirlo al coste justo, y permitir que el público lo acceda sin sentirse excluido por precios elevados.

Si antes Labubu era símbolo de exclusividad, ahora Walmart ofrece una puerta de entrada al fenómeno para quienes valoran estética y tendencia, sin sacrificar presupuesto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cinco colombianos, incluidos firmantes del acuerdo de paz, fueron retenidos en la frontera por autoridades venezolanas

2. Grave accidente de tránsito en Bogotá: choque múltiple deja varias personas heridas en la Avenida Boyacá

3. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”

4. Este artículo de moda se agota en minutos y ahora puede encontrarlo en Walmart antes de que desaparezca

5. Secuestran a médica en Valle del Cauca junto a sus dos hijos; los menores ya fueron liberados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

WalmartEstados UnidosModacoleccionviralesFashion

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.