Walmart ha vuelto a sorprender a coleccionistas y aficionados al lanzar en su tienda en línea una alternativa asequible al viral fenómeno Labubu.

Se trata del nuevo “Cute & Fashion Monster Plush Doll Keychain”, un llavero con peluche de diseño de monstruo, disponible en colores llamativos como Chestnut Cocoa y Green Grape, con un precio aproximado de $16,89 dólares, es decir, unos $10 dólares menos que la versión original.

Este movimiento llega tras la explosión de popularidad que alcanzaron los Labubu, criaturas con orejas largas y sonrisas inquietantes creadas por el artista Kasing Lung, que ganaron culto de seguidores desde su aparición en Pop Mart en 2019.

Varias ediciones especiales de Labubu, cada una con detalles únicos que aumentan su valor en el mercado secundario | Foto: Pop Mart

Las figuras originales, vendidas en cajas ciegas de unas 17,50 libras, llegaron a revenderse por hasta $1.000 dólares cuando se volvió casi imposible encontrarlas. Walmart capitaliza esta tendencia con su propia versión más accesible, ampliando su alcance entre quienes buscan incorporarse a la moda sin gastar de más.

Este lanzamiento también se enmarca en una estrategia más amplia de Walmart por posicionarse como un destino “cool” incluso en moda y cultura popular.

La cadena ha experimentado un alza notable en ventas en el segmento de ropa gracias a la apuesta por marcas propias más estilosas como Free Assembly y Scoop, además de una renovación de las presentaciones en tienda que ha generado entusiasmo entre consumidores jóvenes y de clase media alta.

El estilo informal y asequible ha impulsado un crecimiento del 23 % en ventas en línea de moda en 2024, con perspectiva de un 18 % más en 2025.

Usuarios enloquecieron con los Labubu | Foto: X: @Outfit_Luxy

La jugada es lanzar un duplicado de Labubu a menor precio encaja con el enfoque de Walmart de ofrecer productos virales o populares, pero con un toque accesible.

Lo interesante es que esta labor no solo se limita a juguetes, la empresa ha empleado tecnologías avanzadas como Trend-to-Product, un sistema basado en IA y GenAI para identificar tendencias y llevarlas a producto en tan solo seis a ocho semanas, frente a los seis meses tradicionales. Eso explica en parte la agilidad con la que Walmart introduce novedades que rápidamente captan la atención en redes sociales.

Este “Cute & Fashion Monster” no es solo un muñeco; es parte de una estrategia consciente para mezclar cultura pop, accesibilidad económica y producción rápida.

En un mundo donde TikTok e Instagram determinan qué se vuelve tendencia, Walmart apuesta por estar presente con versiones propias que aprovechan ese impulso viral y lo transforman en ventas concretas.

La llegada de este llavero de peluche como réplica económica refleja una visión comercial adaptada a los tiempos: entender qué gusta, producirlo al coste justo, y permitir que el público lo acceda sin sentirse excluido por precios elevados.