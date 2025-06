¿Pagaría más de 600 millones por un peluche? Este es Labubu, el objeto de deseo en el mercado del lujo pop

El fenómeno Labubu no es nuevo. La criatura, inventada por el artista hongkonés Kasing Lung y distribuida por Pop Mart desde 2019, ha escalado rápidamente de regalo asequible a símbolo de coleccionismo prémium.

Las cifras alcanzadas en Pekín no son las únicas. En una reciente subasta, otro set de esculturas de tres “Three Wise Labubu” de 2017 se vendió por 510. 000 yuanes, y ediciones especiales como la “Angel in Clouds” u otras colaboraciones con Coca‑Cola o One Piece han visto revalorizaciones notorias.