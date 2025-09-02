Suscribirse

Polémica en Walmart de Florida: mujer acusada de intentar llevarse 13 artículos sin pagar reabre debate sobre seguridad

El hecho ha puesto en el centro de la discusión los controles de vigilancia, las cajas automáticas y los derechos de los consumidores.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

2 de septiembre de 2025, 12:54 p. m.
La empresa continúa enfrentando críticas por sus políticas laborales, incluyendo acusaciones de prácticas antisindicales y condiciones de trabajo precarias.
Hallandale Beach, tienda Walmart | Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Imag

Un supermercado Walmart en Clermont, Florida, se convirtió recientemente en escenario de un incidente que ha generado discusión en la comunidad local. Una mujer fue citada por la justicia tras ser señalada de intentar llevarse 13 productos sin pagarlos, entre ellos comida para bebé y costillas, con un valor estimado en poco más de $ 40 dólares.

La denuncia fue realizada por el personal de seguridad del establecimiento y confirmada por la Oficina del Sheriff del Condado de Lake, que registró el caso como un supuesto hurto menor.

Según el informe, las cámaras del local mostraron cómo los artículos fueron colocados en una bolsa sin pasar por la caja de pago.

Fachada del Walmart Supercenter de Alliance, Ohio, lugar donde ocurrió la agresión.
Fachada del Walmart Supercenter de Alliance, Ohio. | Foto: Getty Images

Aunque no se trató de un hecho violento ni se reportaron heridos, lo ocurrido ha puesto nuevamente en el centro del debate los protocolos de prevención de pérdidas en grandes cadenas de autoservicio.

En Florida ya se han presentado otros episodios similares que reflejan los retos de estos comercios. En uno de ellos, una clienta fue arrestada luego de intentar salir con mercancía no escaneada en el área de autopago, valorada en $ 43,46 dólares, alegando después que algunos productos no habían sido registrados de manera correcta.

Contexto: Walmart retira productos alimenticios de sus tiendas en Estados Unidos, por presencia de ingrediente potencialmente mortal

Las dificultades para controlar este tipo de conductas se suman a otros problemas legales que Walmart enfrenta en el país. En California, la cadena acordó pagar $ 5,6 millones de dólares tras una demanda colectiva por sobrecargos a consumidores y por vender artículos con peso incorrecto, lo que puso bajo la lupa sus prácticas comerciales y los mecanismos de supervisión en sus tiendas.

Estos casos reflejan cómo las tensiones entre clientes y minoristas no se limitan únicamente a intentos de hurto, sino también a la confianza en los procesos de cobro y en la transparencia de la empresa.

Canoo puso a venta sus activos tras haberse declarado en quiebra en enero pasado.
La compañía tenía importantes contratos con Wallmart, UPS y la Nasa. | Foto: YouTube Canoo

Además, la introducción de cajas automáticas, que se implementaron para facilitar las compras, también ha sido señalada como un factor de riesgo.

Según reportes, en varias ciudades de Estados Unidos se han detectado fraudes en este sistema, donde algunos usuarios escanean solo una parte de los productos o aprovechan errores técnicos para omitir pagos.

Contexto: ¿Walmart elimina las etiquetas de precios? Los compradores ya no sabrán el valor de los artículos como lo hacían tradicionalmente

En el caso de Clermont, la mujer deberá responder legalmente, mientras Walmart analiza reforzar sus protocolos internos. Para los habitantes de la zona, el tema va más allá de un simple intento de hurto: se ha convertido en un punto de discusión sobre el equilibrio entre proteger el inventario y garantizar un trato justo a los consumidores.

La forma en que avance el proceso judicial y las medidas adoptadas por la empresa marcarán el rumbo de la confianza entre la comunidad y uno de los minoristas más grandes del mundo.

