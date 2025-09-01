Walmart ha confirmado que eliminará las etiquetas de precios individuales de ciertos artículos en sus tiendas, afirmó el diario The Sun USA.

Al parecer, el proceso de etiquetado ahora va a ser diferente, con el fin de ir adaptando los precios a medida que empiecen a ser una realidad los aranceles impuestos por la administración Trump.

“Los clientes ahora verán los precios de algunos artículos exhibidos en perchas o estantes en lugar de etiquetas colgantes”, afirmó la empresa en un comunicado oficial.

Además, algunas de las etiquetas colgantes estarán pegadas en vez de estar impresas.

Un cambio que se ha dado a conocer a través de las redes sociales

Este cambio se confirmó luego de que se publicara a través de redes sociales varios videos en donde los empleados afirmaban que tuvieron que arrancar las etiquetas, por órdenes de la empresa.

En un video se ve a una mujer, presuntamente empleada de Walmart, arrancando etiquetas de ropa de niños. En el título se leía que la medida se estaba tomando como resultado de las amplias políticas arancelarias de Trump.

También por Facebook se vio el caso de una clienta que afirmó que en la tienda ni había etiquetas de precio en ninguna de las prendas y que un trabajador le había dicho que ahora tendría que consultar el valor de las prendas a través de su aplicación.

¿Cómo afectará a los consumidores esta nueva estrategia de precios?

Jaeme Laczkowski, director de relaciones con los medios de Walmart, dijo recientemente a Retail Brewque Walmart inició un nuevo proceso de etiquetado para su departamento de moda en mayo, hecho que pudo haber llevado a que los empleados retiraran las etiquetas de algunos de los artículos, más no de todos.

Lo cierto es que la empresa sí está pensando en implementar cambios en las políticas de etiquetado, con lo que se eliminarán las etiquetas de precios individuales en ciertos productos.

La compañía explicó que con esta medida se busca mantener la flexibilidad y la competitividad en un entorno de precios volátiles, especialmente ante los cambios por los aranceles.

La medida no deja de causar preocupación entre los consumidores, quienes temen que esta práctica facilite la implementación de precios dinámicos, que pueden cambiar en tiempo real, sin previo aviso, de acuerdo a lo que se informa en RPP.

Algunos clientes han expresado su desconfianza, señalando que este sistema podría permitir aumentos de precios sorpresivos.