Cliente acusa a Walmart de negligencia en balanceo de llantas: mecánico externo expone error y genera alerta viral

La historia comienza cuando una conductora acudió a un concesionario externo tras experimentar una vibración alarmante y sensación de que una rueda podría desprenderse de su vehículo, después de que Walmart le hubiera dado servicio a sus neumáticos.

Según relata el mecánico, el problema no radicaba en el torque de los pernos, que estaba correcto, sino en un desbalance que Walmart se negó a corregir; pues le devolvieron el pago sin completar el trabajo.

Este caso viral revivió las quejas acumuladas en redes sociales sobre la calidad del servicio automotriz en Walmart. Los clientes reportan desde pernos demasiado apretados o flojos y desbalances persistentes hasta daños en sensores o rines.

Prueba de presión de aire de neumáticos en taller mecánico | Foto: Getty Images

Recientes publicaciones refuerzan esta imagen preocupante. En marzo de 2025, un técnico de otro taller publicó un video viral en el que se puede ver cómo encontró un iPad dentro de un neumático durante un intento de balanceo posterior a un servicio en Walmart. Un error que casi llevó a instalar ese objeto por dentro del neumático antes de detectarlo.

También abundan historias en plataformas como Reddit, donde conductores narran ejemplos exagerados de pesos de balanceo excesivos o técnicas inadecuadas que elevan la preocupación sobre la pericia de los técnicos.

Adicionalmente, algunas políticas formales de Walmart añaden complejidad al panorama. Su servicio de “balanceo y rotación de por vida” promete mantenimiento cada cierto kilometraje, pero se ha visto comprometido por cierres temporales, como durante la pandemia, lo que derivó en demandas colectivas por incumplimiento de garantías.

Aunque Walmart afirma reemplazar neumáticos defectuosos durante el primer año o hasta un 25 % de desgaste de la banda de rodamiento, hay reportes recientes, como el del conductor Eric Stanley, quien sufrió una explosión de un neumático comprado allí, y a quien al realizar el reclamo Walmart le respondió con una negativa, pese a cumplir la condición de tiempo, le respondió por mensaje privado, sin una solución pública aún.

Walmart entra con una estrategia de expansión para abrir más sucursales en este 2025 | Foto: Getty Images

Frente a este cúmulo de casos, muchos expertos y consumidores recomiendan verificar el trabajo realizado en estos centros: asegúrese de que los pernos estén apretados correctamente, tome fotos y guarde recibos para posibles reclamos, e incluso considere acudir a talleres especializados o concesionarios de confianza para trabajos críticos.

La anécdota de la conductora y el mecánico que atendió su caso sirve como alerta para quienes confían en servicios automotrices económicos. Aunque Walmart ofrece precios competitivos y conveniencia, estas historias sugieren que el ahorro podría salir caro si el trabajo no se realiza con la calidad adecuada.