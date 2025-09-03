Caos en Walmart de Indianápolis: familia agrede a empleada y el video incendia las redes

Un violento altercado en un Walmart de Indianápolis se ha vuelto viral, luego de que una familia protagonizara una brutal pelea contra una empleada de la tienda.

El video, que se ha publicado en redes sociales, muestra a varias personas empujando y golpeando a la trabajadora en medio de la zona de cajas, mientras otros compradores observan el hecho asombrados.

Así ocurrieron los hechos

Un impactante hecho tomó por sorpresa a los clientes de Walmart, cuando una familia se enfrentó violentamente con una empleada de la tienda.

En el incidente, que fue grabado por un cliente, se observa como varias personas comenzaron a golpear y a patear a una trabajadora, mientras algunos empleados intentan intervenir para detener la acción.

Según lo que se sabe hasta el momento, al parecer este ataque habría sido generado cuando la familia estaba buscando a una persona implicada en un caso de violación.

El testigo, que grabó el momento del ataque, se identificó como Kind Butler, indicó que la familia no llegó con intenciones de hablar, sino que de se abalanzaron contra la empleada de Walmart.

“No hubo ningún cuestionamiento, nada. Apenas vieron a la joven, toda la familia se le vino encima, la golpearon y le preguntaban una y otra vez por el paradero del hombre”, declaró a Tikerra Hicks.

Las imágenes muestran la intensidad del momento y cómo otros clientes decidieron alejarse de la situación, ante la inesperada furia de la familia agresora.

Tan pronto se presentó la situación, el personal de seguridad de la tienda quiso detener la pelea, logrando separa a ambas partes.

Varios miembros de una familia atacan a puñetazos a una empleada en un Walmart en Indianapolis.https://t.co/arzBIUkoSX — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) September 3, 2025

¿Qué dijo la empleada implicada?

La víctima fue identificada como Tikerra Hicks y su nombre aparecía en un reporte relacionado con una investigación por violación, de acuerdo a lo que se registra en CBS4 Indy.

Pero de acuerdo con las declaraciones de la empleada agredida, ella no tiene ningún vínculo con este caso y aseguró que no se encontraba presente cuando ocurrieron esos hechos.

Además, sostuvo que la situación no tenía nada que ver con ella y lamentó haber sido agredida en su lugar de trabajo.

Pero pese a su defensa, la empleada fue suspendida de Walmart tras la pelea.

La investigación del caso

El caso sigue siendo investigado por la policía de Indianápolis, que analiza los reportes relacionados con la denuncia de agresión y el incidente dentro de la tienda, con el fin de establecer responsabilidades frente a los hechos.

La rápida difusión del video en redes sociales no solo revivió el debate sobre la violencia en espacios comerciales, sino también sobre la seguridad laboral de los empleados, quienes con frecuencia se ven expuestos a situaciones de riesgo, mientras desempeñan su trabajo.