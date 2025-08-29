La nueva política de Costco que entrará en vigencia a partir del 31 de agosto: estos serán los clientes beneficiados

Costo es una de las tiendas mayoristas más reconocidas en Estados Unidos y gracias a sus membrecías, se han visto beneficiados muchos de sus clientes.

Su política de seguir atrayendo y recompensando a quienes creen en su marca cada vez sorprende con nuevas alternativas y esta vez, hay un grupo específico de personas que recibirán la mejor noticia este 31 de agosto.

Las buenas noticias que Costco trae a sus clientes especiales

Una vez que la cadena implemente su nueva regla, los miembros ejecutivos de la tienda club mayorista, se verán beneficiados.

La reconocida tienda minorista extendió su horario únicamente para estos clientes, a partir del 30 de junio.

Se trata de un cambio positivo para los miembros ejecutivos de Cosco, un grupo específico que representan menos del 50% de los de los 79,6 millones de miembros, pero que hacen parte de casi el 73% de sus ventas, según datos de la compañía.

Costco ya había realizado este cambio en la política de su tienda, a partir del 30 de junio, sin embargo, ante las quejas de los demás clientes de la membresía, otorgó un periodo de gracia para que los miembros Gold Star y Business pudieran gozar de este mismo beneficio.

Ahora llegará a su fin este periodo y a partir del 31 de agosto, este privilegio en el horario solo será para los que tienen membresía ejecutiva.

Para tener una membresía ejecutiva, los clientes deben pagar la suma de 130 dólares al año, el doble de precio de la membresía Gold Star estándar, que es de 65 dólares anuales.

“Nuestros miembros ejecutivos son nuestros miembros más leales y queremos recompensarlos por su compromiso con Costco”, dijo el minorista a Business Insider.

De acuerdo a esta nueva regla, los compradores ejecutivos se les permitirá ingresar a las tiendas Costco una hora antes que a todos los demás, durante los días entre semana y los domingos, día en el que las tiendas abren a las 9:00 a.m.

Los días sábados, podrán entrar 30 minutos antes de las 9:00 a.m.

Costco busca atraer a sus clientes ejecutivos con una nueva medida | Foto: Getty Images

¿Qué opinan los empleados y clientes?

Las extensiones de horario es una estrategia que se viene utilizando en otros mercados, como por ejemplo Sam’s Club, quien ya viene ofreciendo ciertos privilegios en el horario para sus miembros plus.

Para algunos clientes, la medida no es nada nuevo y solo es una copia de lo que ya han hecho otros, según lo han expresado por redes sociales.

Para otros clientes, es una regla excluyente, mencionando por redes, que los nuevos horarios probablemente causarían problemas con los compradores de mayor edad sin una membresía ejecutiva que esperan frente a la tienda hasta que abre.

Por su parte, los trabajadores de Costco tampoco están de acuerdo con la medida, ya que consideran que esto hará que sus trabajos sean aún más difíciles, de acuerdo a lo que se registra en The Sun USA.

Pero no todos están en contra de la nueva política, varios compradores expresaron su alegría por el cambio.

“La verdad es que me encanta porque pago por la categoría Ejecutiva. Con lo cara que es, es un lujo”, escribió un cliente.