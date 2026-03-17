Starlink aterriza con el internet satelital de Elon Musk: estos son los kits disponibles para una conexión estable y rápida

Hoy en día, los usuarios buscan contar con un servicio de internet veloz, estable y disponible en cualquier lugar, una necesidad que ha cobrado mayor relevancia debido a que múltiples actividades cotidianas, tanto laborales como personales, dependen de la conectividad. Sin embargo, quienes habitan en zonas alejadas o rurales suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a este servicio, lo que amplía la brecha digital.

Gran parte de este problema radica en que las conexiones tradicionales dependen de infraestructuras físicas como cables o antenas, cuya instalación y mantenimiento implican altos costos, limitando su expansión en territorios de difícil acceso.

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Ante este panorama, la conectividad satelital surge como una alternativa viable, destacándose sistemas como Starlink, desarrollado por SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, que ofrecen internet rápido y confiable incluso en regiones con infraestructura limitada.

No obstante, en su portafolio se destacan dos opciones principales —Starlink Mini y Starlink Standard—, cuya elección puede variar según las necesidades de movilidad o desempeño de cada usuario. Por ello, es importante conocer las diferencias entre ambos kits antes de adquirirlo.

El servicio de internet satelital se encuentra disponibles en varios países. Foto: NurPhoto via Getty Images

Kits de internet satelital

Una de las diferencias más relevantes entre ambos equipos se encuentra en el enfoque para el que fueron diseñados. El Starlink Mini responde a necesidades de movilidad, bajo consumo energético y facilidad de instalación, por lo que se adapta a usuarios que requieren conexión en distintos lugares o en espacios con demandas moderadas. Su formato compacto lo hace práctico para transportar y poner en funcionamiento sin complicaciones.

En contraste, el Starlink Standard está pensado para entornos fijos donde se requiere una conexión más potente y constante. Este dispositivo resulta ideal para viviendas o negocios que dependen de una red estable y con capacidad para soportar múltiples equipos conectados de manera simultánea, garantizando un rendimiento más sólido.

El internet satelital de Elon Musk está disponible en varias regiones, pero su activación depende del tipo de celular que tenga el usuario. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Desde el punto de vista técnico, el modelo Mini ofrece una cobertura aproximada de 112 metros cuadrados y permite la conexión de hasta 128 dispositivos mediante un router wifi 5 de doble banda. Además, su consumo energético, que oscila entre 25 y 40 vatios, lo convierte en una alternativa eficiente, especialmente útil en contextos donde la energía es limitada.

Por su parte, el Starlink Standard amplía significativamente estas capacidades, con una cobertura de hasta 297 metros cuadrados y soporte para cerca de 235 dispositivos gracias a un router wifi 6 tribanda. También está diseñado para operar en condiciones climáticas exigentes, soportando temperaturas extremas y fuertes nevadas, con un consumo energético que va de 75 a 100 vatios.

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En cuanto a sus componentes, ambos kits incluyen los elementos necesarios para su instalación, como antena, cableado, base y soporte, lo que permite configuraciones tanto temporales como permanentes. El modelo Mini incorpora además un adaptador especial que facilita su montaje en distintos tipos de estructuras, reforzando su versatilidad.

Por último, cada equipo se adapta a necesidades específicas: el Starlink Mini es ideal para viajes, campamentos, oficinas móviles o espacios reducidos, mientras que el Starlink Standard destaca en hogares y negocios con alta demanda de conexión, especialmente donde se realizan actividades intensivas como streaming, videojuegos o videollamadas simultáneas.