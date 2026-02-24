Tecnología

Ya no más llamadas ‘spam’ en su celular: esto es lo que debe decir de ahora en adelante para que no lo vuelvan a contactar

Aunque eliminar por completo las llamadas spam es difícil, adoptar medidas preventivas puede reducir significativamente su impacto.

Redacción Tecnología
24 de febrero de 2026, 1:12 p. m.
Las llamadas 'spam' son comunicaciones telefónicas no solicitadas Foto: Getty Images

Uno de los problemas que más enfrentan actualmente los usuarios es la llegada constante de llamadas spam, que generan estrés e incomodidad, especialmente cuando se repiten varias veces al día. Por lo general, llegan a los celulares, aunque también pueden afectar a los teléfonos fijos. Estas llamadas suelen provenir de empresas que promocionan productos o servicios, pero en otros casos son realizadas por delincuentes que buscan obtener datos personales, información bancaria o incluso dinero mediante engaños.

En muchos casos, los números cambian constantemente o aparecen como “número desconocido”, lo que dificulta identificarlos y bloquearlos de manera definitiva.

Además, este fenómeno se ha vuelto cada vez más común debido al uso de sistemas automatizados capaces de realizar miles de llamadas en cuestión de minutos. Algunas son grabaciones conocidas como robocalls; otras son efectuadas por operadores de centros de contacto. También existen las llamadas mudas, en las que el teléfono suena, la persona contesta y nadie responde al otro lado de la línea.

Las llamadas de spam o de marketing no deseado pueden ser muy molestas. Foto: Getty Images

En los casos más graves, se trata de intentos de estafa: los interlocutores se hacen pasar por bancos, entidades públicas o empresas reconocidas para generar confianza y obtener información sensible.

Noticias Destacadas