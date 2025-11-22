La batería de su celular ya no dura como antes porque está cometiendo este error al momento de cargarlo todos los días

Uno de los aspectos que más preocupa a los usuarios actualmente tiene que ver con la carga de su celular, pues muchos han notado que la batería ya no dura lo mismo que antes. Esto puede deberse al desgaste natural de sus componentes o a ciertos malos hábitos de uso que terminan afectando su rendimiento.

Las baterías modernas están diseñadas para ofrecer la mejor experiencia posible. No es un secreto que el teléfono móvil es uno de los dispositivos más utilizados en el día a día, por lo que suele estar activo durante casi toda la jornada. Por eso, contar con un buen porcentaje de carga resulta clave para acceder sin inconvenientes a todas sus funciones.

Cuando un celular ya tiene varios años de uso, es normal que empiece a presentar fallas, especialmente en su desempeño: la batería dura menos, el sistema se vuelve más lento o las tareas ya no se ejecutan con la misma rapidez. Sin embargo, algunos usuarios notan estos problemas incluso en equipos relativamente nuevos, lo cual no debería ocurrir.

La carga rápida para el celular solo se debe usar en situaciones específicas. | Foto: Getty Images

Una de las posibles causas es el uso frecuente de la carga rápida. Si bien esta tecnología puede ser muy útil en determinados momentos, utilizarla de manera constante podría generar efectos contraproducentes. La carga rápida permite que la batería de un teléfono reciba más energía en menos tiempo, reduciendo considerablemente el periodo necesario para alcanzar un nivel de carga útil. Esto se logra aumentando temporalmente la potencia eléctrica que viaja desde el cargador hacia el dispositivo.

En este sentido, el portal especializado Xataka recuerda algunos de los principales riesgos asociados a su uso. El más común es el sobrecalentamiento, producto del aumento de temperatura que ocurre durante el proceso. Si esto pasa de manera habitual, la batería puede sufrir un desgaste acelerado.

Por ello, los especialistas recomiendan usar la carga rápida únicamente en casos puntuales, por ejemplo, cuando el celular está a punto de apagarse y se necesita recuperar batería con urgencia. En situaciones cotidianas, es preferible optar por una carga normal.

Los cargadores piratas pueden afectar el funcionamiento general del celular. | Foto: Getty Images/iStockphoto