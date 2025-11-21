Suscribirse

Tecnología

Esta es la práctica que hace que la batería de su celular dure menos

Una costumbre nocturna está acelerando el desgaste interno de las baterías modernas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

21 de noviembre de 2025, 9:53 p. m.
Utilizar cargadores genéricos o de baja calidad puede ser perjudicial para la batería.
La combinación de calor y recargas repetidas está impactando silenciosamente la vida útil de los móviles. | Foto: Getty Images

Tener celular cargando durante toda la noche es un hábito que suele considerarse inofensivo pero la realidad es que esta práctica puede afectar la duración de la batería.

Lo que parece una forma práctica sutil para poderse despertar con la batería completamente cargada en realidad puede jugar en contra pues puede acelerar el desgaste y reduce su autonomía con el tiempo.

Los efectos secundarios de dejar cargando el celular en la noche

Cuando un celular permanece enchufado después de alcanzar el 100%, no deja de gastar energía, las aplicaciones, notificaciones y procesos internos consumen pequeñas cantidades de electricidad, lo que provoca que la batería baje ligeramente y se vuelva a cargar para recuperar ese porcentaje perdido.

Samsung y otras marcas recomiendan desconectar el equipo antes de alcanzar la carga completa.
La carga prolongada durante la noche se perfila como un factor clave en la pérdida de autonomía. | Foto: Getty Images

Este ciclo repetido llamado microciclo, ocurre muchas veces a lo largo de la noche y genera un desgaste prematuro de la batería, aunque no se note de inmediato.

Expertos en tecnología y fabricantes coinciden la combinación de carga prolongada y el calor que genera el dispositivo durante la noche acelera la degradación química de las baterías de iones de litio, reduciendo su capacidad con cada mes que pasa.

Contexto: ¿Se está hinchando la batería de su celular? Por qué pasa esto y qué hacer para evitar daños costosos

Expertos señalan la táctica para alargar la vida de la batería

Para evitar este problema se acelere, especialistas sugieren mantener la batería entre un rango de carga del 20% al 80%.

Este práctica 20/80 aplicada en la rutina diaria ayuda a disminuir los microciclos innecesarios y el estrés térmico sobre el dispositivo, prolongando la autonomía y preservando su funcionamiento durante más tiempo.

Las pruebas de HXT Studio indicaron que mantener la carga entre 30 % y 80 % es clave.
Un hábito común está generando microciclos que reducen la | Foto: Getty Images

Adoptar hábitos conscientes de carga, como desconectar el teléfono al llegar al 80% o utilizar temporizadores de carga, puede marcar la diferencia en la vida útil del celular y garantizar que su batería se mantenga saludable por más tiempo.

“La ley del 80/20. No es algo nuevo. Está bastante estudiado que mantener la batería entre el 80 y el 20% de su capacidad minimiza el desgaste químico de la misma, evitando los extremos de carga. Estos son los que más degradan las baterías, por lo que funcionar lejos de estas zonas tiene implicaciones directas sobre la vida útil de nuestra pila”, señala Xataka.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se comportará el clima en Colombia este fin de semana del 22 y 23 de noviembre de 2025

2. Condena contra Stevan Riascos, el depredador sexual de Buenaventura: se conoce monto de la pena y detalles escabrosos de su actuar criminal

3. El nuevo documento que ahora exigen en todos los aeropuertos de Estados Unidos

4. Gustavo Petro se retractó por señalamientos que hizo contra la senadora Paloma Valencia: este es el mensaje

5. Exjurado de Miss Universo tildó a Fátima Bosch de “falsa ganadora” y prometió revelar la verdad del certamen: “Tiene negocios”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Batería del celularCargaBatería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.