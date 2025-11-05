Muchos no saben qué son y para qué sirven las USB de color morado

Las USB continúan siendo para muchos una parte esencial del día, ya que funcionan para cargar dispositivos, transferir datos y crear conexiones, pero a medida que la tecnología avanza, también lo hacen sus versiones y colores.

Mientras colores plateados o azules se ven comúnmente, el color morado en un conector suele despertar curiosidad, es posible que alguna vez lo hayan tenido en sus manos sin saber que podría ofrecer, como también a aquellos que no lo han tenido.

Significado del color morado en un USB

Aunque se piensa que el color de un cable USB es solo una cuestión estética, en realidad esos tonos cuentan con diferentes características de rendimiento.

Los conectores morados o turquesa, por ejemplo, pertenecen a la familia de los USB 3.1, es decir, la evolución del clásico 3.0 que permite transferencias de datos de hasta 10 Gbps, es decir, aproximadamente el doble de velocidad.

Jamás había visto un USB morado. ¿Alguien tiene conocimiento? Ajajaj pic.twitter.com/hkzisqXWUT — garu 🏳️  (@gary54308) June 17, 2025

En el caso de algunos fabricantes, como Huawei, el color morado tiene un valor añadido, ya que indica compatibilidad con su sistema de carga rápida SuperCharge, el cual ofrece potencias más altas y recargar un teléfono en menor tiempo.

Por eso, si se conecta un cable morado original a un cargador y a un dispositivo compatible, los tiempos de espera pueden reducirse notablemente.

Otros colores de cable USB y su función

El morado no es el único que encierra un significado oculto, algunos conectores rojos permiten cargar un celular desde un computador incluso cuando este está apagado, una función práctica para quienes viajan o no tienen un enchufe cerca.

Por otro lado, los USB verdes están relacionados con la tecnología Quick Charge de Qualcomm, otra propuesta de carga rápida desarrollada por la compañía para dispositivos compatibles.

Este tipo de cable destaca por ofrecer mayor velocidad y eficiencia en los dispositivos modernos. | Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que tanto SuperCharge como Quick Charge, son tecnologías propias, lo que significa que solo funcionan correctamente si se utilizan con sus respectivos cables y cargadores originales.

Mientras tanto, la Unión Europea ha impulsado la adopción de un estándar único, el USB Tipo C, para reducir los residuos electrónicos y simplificar la vida de los usuarios.