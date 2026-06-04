La forma más práctica de transferir archivos del celular a una memoria USB sin necesidad de usar un computador

El almacenamiento de información se ha convertido en uno de los aspectos más importantes de la era digital actual, debido a que gran parte de la vida personal y profesional depende de los datos que se guardan en los dispositivos. Fotografías, documentos, historiales, videos e incluso conversaciones forman parte de la información que millones de usuarios almacenan diariamente.

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Contar con acceso rápido y seguro a estos archivos permite agilizar procesos, facilitar la toma de decisiones y mantener la continuidad de distintas actividades. Además, es fundamental protegerlos, organizarlos y garantizar su recuperación en caso de pérdida o necesidad.

Uno de los métodos más utilizados para conservar y transportar información es la memoria USB. Este dispositivo facilita el almacenamiento portátil, ya que puede conectarse a computadores, televisores, consolas y otros equipos mediante un puerto. Gracias a su practicidad, este tipo de memorias reemplazaron en gran medida a antiguos métodos de almacenamiento, como los disquetes y los CD, debido a que ofrecen mayor capacidad, velocidad y comodidad.

Actualmente, existen pendrives con capacidades que van desde unos pocos gigabytes hasta varios terabytes, lo que permite almacenar grandes cantidades de información en un dispositivo pequeño y fácil de transportar en el bolsillo.

Las USB ofrecen más capacidad y velocidad que tecnologías antiguas como CD y disquetes. Foto: Getty Images

Sin embargo, no siempre se tiene un computador disponible para realizar transferencias de archivos. En muchos casos, la única alternativa es hacerlo directamente desde el celular, aunque pocas personas conocen cómo realizar este proceso correctamente y sin riesgo de pérdida de información.

Según explica ADSLZone, los teléfonos Android permiten transferir archivos directamente a una memoria USB sin necesidad de usar un computador, gracias a los adaptadores OTG (On-The-Go). Estos accesorios funcionan como un puente entre diferentes tipos de puertos, por ejemplo, entre el USB-C del teléfono y el USB tipo A de los pendrives o discos duros externos.

Aunque no todos los teléfonos son compatibles con cualquier adaptador OTG, Android facilita este procedimiento de forma rápida y sencilla. Además, estos dispositivos suelen ser económicos, compactos y fáciles de transportar, lo que permite utilizarlos prácticamente en cualquier lugar.

Fotos, documentos, videos y conversaciones pueden perderse si no se guardan correctamente. Foto: Getty Images

Una vez conectado el adaptador y la memoria USB, el celular detecta automáticamente el dispositivo y permite acceder a los archivos desde el explorador del sistema. Para transferir documentos, imágenes u otros archivos al pendrive, el usuario únicamente debe seleccionar el contenido que desea mover, elegir la opción “Mover” y seleccionar la carpeta de destino dentro de la memoria USB. El tiempo de transferencia dependerá del tamaño de los archivos.

Cabe señalar que es importante revisar las opiniones y valoraciones de otros compradores antes de adquirir un adaptador, dado que algunos modelos de baja calidad pueden presentar fallas o no ser compatibles con ciertos dispositivos.