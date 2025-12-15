Suscribirse

El práctico truco con un bolígrafo que puede usar para evitar que los cargadores se rompan fácilmente y duren más tiempo

Los cables defectuosos pueden enviar corriente de forma irregular, lo que puede dañar la batería o los circuitos internos del celular, portátil u otros dispositivos.

Redacción Tecnología
15 de diciembre de 2025, 2:10 p. m.
Los cables defectuosos pueden enviar corriente de forma irregular, lo que puede dañar la batería.
Los cables dañados pueden cargar más lentamente o no cargar en absoluto. | Foto: Getty Images

A muchos les ha pasado que sus cables de carga se rompen, dejándolos inservibles o provocando fallas eléctricas al usarlos con el celular, el computador portátil u otros dispositivos. Un cable o cargador defectuoso puede sobrecalentarse debido a la mala conducción de la electricidad, lo que podría derivar en un cortocircuito capaz de dañar el equipo conectado o, en casos extremos, provocar un incendio.

Además, un cable dañado puede causar que la carga sea intermitente o incluso que desaparezca por completo. Esto sucede porque los hilos internos se rompen, los conectores se desgastan o el accesorio pierde su capacidad de convertir correctamente la corriente eléctrica. En otras palabras, cuando los conductores están rotos o expuestos, la energía no se transporta de manera eficiente.

Un cable dañado puede exponer los hilos internos, lo que aumenta el riesgo de cortocircuitos, chispas o incluso incendios.
Un cable dañado puede exponer los hilos internos, lo que aumenta el riesgo de cortocircuitos, chispas o incluso incendios. | Foto: Getty Images

Sin embargo, más allá del desgaste natural por el uso, muchos daños ocurren por malos hábitos de cuidado, lo que obliga a reemplazarlos con frecuencia, muchas veces optando por productos no originales o de baja calidad. Por eso, aplicar trucos sencillos puede ayudar a mantener los cables protegidos y prolongar su vida útil.

Es más económico y sencillo de lo que se imagina. El portal Computer Hoy explica que, por ejemplo, se puede usar un bolígrafo vacío: solo se conserva el tubo, que se inserta en el extremo del cable para actuar como amortiguador y proteger la zona más débil. También se pueden emplear lazos finos, cinta aislante o fundas de silicona para reforzar los cables.

Este método resulta muy efectivo, especialmente porque muchas personas enrollan los cables de cualquier manera y los guardan en un cajón, lo que genera tensión y puede dañar sus componentes internos hasta romperlos.

Ciberdelincuentes usan cargadores públicos para robar dinero y datos.
Un cable bien cuidado dura mucho más tiempo, evitando gastos frecuentes en reemplazos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Esto quiere decir que, cuidar un cable depende más de los hábitos que de gastar en modelos costosos. Lo clave es enchufarlo y desenchufarlo desde el conector, evitar tensiones o que cuelgue, enrollarlo siguiendo su curva natural y guardarlo de manera ordenada para reducir el desgaste.

