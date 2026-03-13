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Celular caliente mientras se carga: el detalle que muchos ignoran y que podría estar dañando la batería

Durante el proceso de carga, la batería del teléfono recibe energía y la almacena, lo que requiere un mayor trabajo de algunos componentes internos del dispositivo.

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Redacción Tecnología
13 de marzo de 2026, 9:43 a. m.
Muchos usuarios se preocupan cuando sienten que su teléfono se calienta durante la carga.
Muchos usuarios se preocupan cuando sienten que su teléfono se calienta durante la carga. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Cargar el celular forma parte de los hábitos diarios de los usuarios, ya que necesitan que el dispositivo esté completamente funcional para realizar diferentes actividades, tanto personales como profesionales. Desde hacer llamadas y videollamadas hasta enviar mensajes, consultar información o entretenerse en distintas plataformas, el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta esencial del día a día.

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Sin embargo, muchas personas notan que el celular se calienta mientras se está cargando, lo que puede generar preocupación y la sensación de que algo no está funcionando correctamente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este fenómeno suele ser normal.

De hecho, expertos de Samsung explican en su portal web que el aumento de temperatura puede ser más evidente cuando se utilizan tecnologías como la carga rápida o la carga inalámbrica, o cuando el dispositivo se encuentra en un entorno con temperaturas elevadas.

Durante el proceso de carga, la batería y algunos componentes internos del smartphone trabajan con mayor intensidad para almacenar energía. Este esfuerzo adicional genera calor, algo que generalmente es temporal y que forma parte del funcionamiento habitual del equipo.

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No obstante, cuando la temperatura del dispositivo supera los niveles recomendados, el sistema del teléfono activa automáticamente mecanismos de protección para evitar daños en la batería y en otros componentes internos. En estos casos, el celular puede reducir la velocidad de carga o incluso detenerla temporalmente hasta que la temperatura vuelva a un rango seguro.

¿Por qué se explota la batería de un celular?
La batería del un móvil se puede sobrecalentar durante la carga por varias razones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, el sistema puede aplicar otras medidas para ayudar a enfriar el dispositivo. Por ejemplo, puede disminuir el brillo de la pantalla, reducir el rendimiento del teléfono o cerrar algunas aplicaciones que estén abiertas. En situaciones más extremas, el equipo podría limitar su funcionamiento únicamente a las llamadas de emergencia mientras se estabiliza la temperatura.

Este fenómeno también puede presentarse cuando el teléfono está expuesto a condiciones ambientales extremas, como temperaturas muy altas o muy bajas, o si permanece durante mucho tiempo bajo la luz directa del sol.

La batería del celular se puede deteriorar por malas prácticas de carga.
La batería del celular se puede deteriorar por malas prácticas de carga. Foto: Getty Images

Un ejemplo frecuente ocurre cuando se utiliza el GPS en el automóvil mientras el celular está conectado al cargador. En este caso, el dispositivo está ejecutando varias funciones exigentes al mismo tiempo —pantalla encendida, navegación activa y proceso de carga—, lo que puede provocar un aumento considerable de la temperatura.

Si nota que su teléfono está demasiado caliente, lo más recomendable es desconectarlo del cargador y dejarlo reposar durante unos minutos hasta que se enfríe. Una vez la temperatura se estabilice, podrá volver a cargarlo con normalidad.