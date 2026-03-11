Activar el modo avión para que el celular cargue más rápido: esto es lo que debe saber si usa esta función con frecuencia

Una de las funciones más utilizadas por los usuarios en la actualidad es el modo avión de los celulares. Esta herramienta fue diseñada originalmente para activarse durante los viajes en avión, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cómoda durante el vuelo, ya que al activarla se desconectan todas las redes del dispositivo. Sin embargo, con el tiempo muchos usuarios comenzaron a utilizarla también con otros fines, como intentar que el teléfono cargue más rápido.

El modo avión nació como una medida de seguridad para los viajes aéreos. Durante el despegue y el aterrizaje, las aerolíneas solicitan a los pasajeros activar esta función para evitar que las señales de los teléfonos interfieran con los sistemas de comunicación y navegación de la aeronave. Al hacerlo, el móvil suspende todas sus transmisiones inalámbricas, aunque sigue funcionando para tareas que no requieren conexión, como escuchar música, ver contenido descargado o jugar.

Especialistas aseguran que suspender las conexiones inalámbricas mediante un botón conocido ayuda a que toda la energía se concentre en la batería del celular. Foto: Getty Images

Pero, más allá de los vuelos, surge una duda frecuente: ¿activar el modo avión realmente ayuda a ahorrar batería o a cargar el teléfono más rápido? Lo cierto es que esta función puede generar un pequeño ahorro de energía. Para comprobarlo, el medio especializado Computer Hoy realizó un experimento utilizando un cargador nuevo de 120 W y un teléfono con carga rápida de 80 W.

En la prueba, activar el modo avión redujo el tiempo total de carga en aproximadamente cuatro minutos dentro de un proceso que normalmente tarda cerca de 40 minutos. Aunque la diferencia existe, no es demasiado significativa. Además, muchos teléfonos actuales ya cuentan con tecnologías que optimizan la carga, como sistemas de refrigeración o funciones que permiten utilizar el dispositivo mientras está conectado al cargador.

Por esta razón, en los móviles más modernos el beneficio de activar el modo avión durante la carga suele ser mínimo. En cambio, en dispositivos más antiguos sí puede notarse una mejora mayor en la velocidad de carga, especialmente si el dispositivo se está utilizando mientras permanece conectado al cargador.

Recuerde hacer uso del modo avión para prevenir peligros a la hora del viaje en avión Foto: NurPhoto via Getty Images

También hay que tener en cuenta otro aspecto importante. Cuando el equipo busca señal constantemente, sobre todo en lugares donde la cobertura es débil, el consumo de energía aumenta. Al desactivar las conexiones inalámbricas mediante el modo avión, el dispositivo deja de realizar esa búsqueda continua de red y puede ahorrar batería.

No obstante, esta opción conviene utilizarla solo en momentos específicos, ya que mantenerla activada durante mucho tiempo dejaría al usuario sin conexión ni comunicación.