Celular que no enciende y la pantalla queda negra: con este truco puede ‘revivirlo’ en pocos minutos

El celular se ha convertido en uno de los dispositivos más utilizados en la vida diaria, por lo que ciertas fallas pueden generar preocupación inmediata. Una de las más frecuentes ocurre cuando el usuario presiona el botón de encendido y, en lugar de aparecer el logotipo del fabricante, la pantalla permanece completamente negra, como si el equipo estuviera descargado.

Según el centro de ayuda de Android, este tipo de inconvenientes puede manifestarse de varias formas. En algunos casos el teléfono logra encender, pero no detecta la carga; en otros, la pantalla queda totalmente en blanco o aparece una luz roja que advierte un posible problema con la batería. También puede ocurrir que el dispositivo no reaccione ante ningún intento de encendido.

Cuando un celular, especialmente dispositivos Android, presenta una pantalla negra, no responde o no carga correctamente, las causas pueden estar relacionadas con diferentes factores, como fallas en el hardware, inconvenientes con el cargador, la batería o incluso errores en el sistema.

Aunque muchos usuarios piensan de inmediato en un daño grave y costoso, los expertos señalan que en la mayoría de los casos la solución puede ser sencilla y resolverse con unos pocos ajustes.

Los problemas de la pantalla táctil también pueden ser el resultado de un software desactualizado. Foto: Getty Images

¿Qué hacer para solucionar el problema?

Antes de asumir que el celular presenta una falla grave, lo primero es revisar los aspectos más básicos. Una de las acciones iniciales consiste en mantener presionado el botón de encendido durante aproximadamente cinco a siete segundos, ya que en algunos casos este procedimiento permite reiniciar el dispositivo y restablecer su funcionamiento.

Si el equipo continúa sin responder, recomiendan intentar cargarlo utilizando distintos cables, adaptadores y enchufes eléctricos para descartar un problema con los accesorios. También es importante verificar que el puerto de carga esté limpio y libre de polvo o residuos que puedan impedir la conexión.

La carga del celular se puede ver afectada por ajustes en la configuración. Foto: Getty Images

En algunos casos, el teléfono puede mostrar advertencias como “Verifica el accesorio de carga”. Este mensaje suele indicar que el cable o el adaptador presentan daños o no son compatibles con el dispositivo. Por esta razón, los especialistas aconsejan utilizar siempre cargadores certificados o recomendados por el fabricante.

Otra recomendación es conectar el celular a un cargador que funcione correctamente y esperar al menos un minuto. Si aparece el ícono de batería, significa que el equipo está apagado pero cargándose. Una luz roja fija suele indicar que la batería está completamente descargada, mientras que si parpadea, señala que aún no tiene suficiente energía para encenderse.

Si no se observa ningún símbolo o luz, podría tratarse de un problema con la pantalla; en ese caso, se puede forzar un reinicio manteniendo presionado el botón de encendido durante unos 35 segundos y, si el teléfono recibe llamadas pero la pantalla sigue negra, lo más recomendable es acudir a un servicio técnico autorizado.

Si las recomendaciones anteriores no dan resultado, aconsejan conectar el teléfono a una computadora encendida mediante un cable USB que funcione correctamente y esperar entre 10 y 15 minutos. Luego, desconectar y volver a conectar el cable; si aparece el símbolo de batería en la pantalla, lo ideal es dejar el dispositivo cargando durante unos 30 minutos y después mantener presionado el botón de encendido para intentar reiniciarlo.